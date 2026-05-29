麗豐-KY新董座趙承佑首度主持股東會 揭密克麗緹娜實體美業帝國底氣

麗豐-KY今日舉辦2026年股東常會，會中通過配發每股10元現金股利。圖為董事長趙承佑。（麗豐提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕美容保養品牌麗豐-KY（4137）今（29）日舉行股東常會，通過配發每股10元現金股利（包含盈餘7元及資本公積3元），現金股利配發率達140％，連續10年現金配息率超過7成以上，以今日收盤價103元計算，現金殖利率約9.7％，預計於7月2日為除息交易日，7月30日為現金股利發放日。

五月中甫接下董事長一職的趙承佑表示，今年是麗豐-KY的「AI元年」，將在集團內全面導入AI，增加「效率」或「效益」，面對全球消費市場的快速更迭，麗豐集團將以「年輕化、AI智慧化、國際化」為核心方向，對今年營運雙位數成長有信心。

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趙承佑進一步分享，麗豐-KY品牌克麗緹娜深耕美業近40年，4月底全球直營店與加盟店數總計為4096家，若以單店的初始總投資額平均約為新台幣近400萬元（含店租、人事投入、品牌授權、核心技術培訓、全套高效儀器及首批貨品等）來看，克麗緹娜在全亞洲所建構的實體美業帝國，其通路最基本盤的重置總價值即高達約新台幣160億元，且尚未包含持續培訓成本、產品研發成本、品牌推廣費用等。

他說，克麗緹娜體系下的每一個加盟店，平均每年能創造出高達新台幣830至920萬元的年產值，形同撐起一座規模高達近370億元的龐大美業經濟體。

趙承佑指出，在全亞洲4096家門店的基底下，平均單店每個月向總部採購補貨的金額（店均採購效益）已從去年初的7.8萬元拉升至今年首季的10.6萬元水準，光是全亞洲實體門店對品牌保養品、核心耗材的日常高頻消耗，每年就能為集團帶高度穩健的產品銷售營收。

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