陽明看全年不確定因素仍多 優先強健本業

陽明看全年不確定因素仍多，以強健本業優先。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明今日舉行股東常會，陽明指出，今年全球貨櫃航運市場仍將面臨供需失衡、地緣政治及經貿政策調整等多重挑戰，OECD及IMF最新預測，全球經濟成長動能雖趨緩，整體仍維持溫和成長態勢；而航運市場因受新船持續交付、紅海危機、歐洲與亞洲主要港口壅塞、區域衝突、以及國際環保法規趨嚴等因素影響，整體供需與經營環境仍具高度不確定性。

陽明說，面對市場變化不確定性，以強健本業成長動能為優先，在2025年已簽約新建6艘8000 TEU級與7艘1.6萬 TEU級全貨櫃船，2026年尚有6艘1.3萬 TEU級全貨櫃船規劃建造中，加上近2年持續進行自有貨櫃之汰舊更新，將有助於提升船隊營運效率、降低成本與拓展市場。

請繼續往下閱讀...

陽明指出，將持續提升營運韌性，依據全球貨物流向調整航線與船隊配置，強化全球航線服務網絡；逐步落實2050年淨零排放目標，持續推動船隊更新與投入智慧化船舶管理與多元化潔淨能源佈局；透過數位創新提升客戶服務效能，並推動AI應用與機器人流程自動化技術，優化核心業務流程，並建立全球基礎作業流程之標準化與模組化，全面提升效率與全球備援能力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法