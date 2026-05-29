輝達3個月狠砸65億美元 押注光子技術轉變AI產業

黃仁勳大舉投資光子技術。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕CNBC報導，過去3個月，輝達向發展光子技術的公司至少投入65億美元（2042億台幣），這項新興技術有望改變整個人工智慧（AI）產業。

報導指出，利用光傳輸數據的光子被認為是比目前以電力傳輸數據更有效率的替代方式，而電力傳輸數據將消耗更多能源，這是廣泛佈署AI的主要瓶頸之一。

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自3月以來，輝達宣佈對Lumentum、Coherent與邁威爾（Marvell）3家開發光技術的公司各投資20億美元，同時也投資康寧5億美元，以開發先進光學連接技術，並參與光學新創公Ayer Lab的5億美元E輪融資。

Forrester高級分析師Alvin Nguyen指出，「光子技術為輝達提供了一種方式：擴展其AI基礎設施，而又無須承擔使用電力與銅纜帶來的能源成本；透過投資光子公司，輝達確保光技術持續進展，並避免了因繼續使用電力和銅纜而導致的擴展性和效能瓶頸」。

光子技術可應用於AI基礎設施，利用光在圖形處理器 （GPU）、記憶體、網路晶片、伺服器和資料中心之間傳輸數據，而無需僅依賴銅纜傳輸電訊號。

晨星高級股票分析師科萊洛（Brian Colello）指出，雖然銅纜目前因成本較低且可靠性高而成為主要的連接標準，但隨著與時推移，光子技術將在AI基礎設施中將佔據越來越重要的地位。

他表示，「輝達下一代AI機架級（rack-scale）解決方案的路線圖，將需要越來越多的光連接來處理隨著新模型和更高使用率而呈指數增長的頻寬」。

輝達執行長黃仁勳在3月GTC大會上說，「當我們審視上游，就會發現我們正開始擴大矽光子技術的規模」。他指的是輝達用於連接AI工廠和GPU集群的乙太網路平台。他也表示，公司正開始將光子技術融入其GPU間互連技術。

他補充，「這意味我們所需的矽光子技術產能遠高於目前全球所具有的產能。因此，我們與供應鏈夥伴攜手合作，確保能夠協助他們提前提升產能」。

不過，在AI基礎設施堆疊中大規模部署光子技術面臨挑戰。Futurum Group專家佩辛斯（Nick Patience）說，「這項技術本身是可靠的，但生產規模才是更難的問題；共同封裝光學組件的良率仍是挑戰，因為光學元件和矽元件的精確對準容錯率很低，我認為2028年才會開始出現大量運用」。

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