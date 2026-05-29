人均GDP被台超車大崩潰！學者不忍了嗆西班牙親中錯失民主供應鏈

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez，左）4月訪中，這是他4年內4度訪問中國。學者呼籲西班牙應該強化與台日韓經濟聯繫。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕IMF數據顯示，台灣人均GDP已在2025年底超車西班牙，以3萬9488美元超越西班牙的3萬8290美元。西班牙媒體曾直言，台灣「晶片經濟」超越西班牙「酒吧經濟」的態勢已經到來，坦言西班牙比台灣更窮了。學者更直言，西班牙對中國鄰近的民主且科技先進國家-台日韓所能帶來的經濟利益，關注不足，這是必須修正的戰略錯誤，因為西班牙未來的經濟發展，同樣需要與台北、首爾與東京建立更緊密的關係。

學者強調，台日韓這3座東亞民主燈塔的企業，向來是歐盟境內最大的外國投資者來源，且其投資皆具備極高的「含金量」。不僅願意聘用高技術人才，也願意轉移歐洲尚未具備的技術，反觀中國，中企往往對建立這種深層的在地連結顯得不情不願，中國投資所帶來的經濟實質收益相對有限。

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西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）4月訪中。據悉雙方將持續加強戰略對接、深化產供鏈合作。（法新社）

西班牙學者帕爾多（Ramón Pacheco Pardo）目前是倫敦國王學院（King's College London）國際關係教授，他在西班牙財經媒體《Expansión》發布評論文章指，西班牙政府正逐步加強與中國的關係，希望深化與這個全球第二大經濟體之間的貿易與投資往來。

然而，西班牙絕不能因此忽略東亞的其他三大經濟體：台灣、日本與南韓。這三個國家不僅高居全球前二十大經濟體之列，其本土企業更在多項全球頂尖的前沿科技領域中獨占鰲頭。

文章說，觀察歐洲其他主要經濟體，如德國、法國、義大利、波蘭及英國的國家元首，近幾個月來皆密集與日本或南韓的領導人會晤。與此同時，這些國家的部長級代表團與企業領袖也接連造訪日韓兩國；在某些情況下，即使面臨北京政府的強烈抗議，他們仍選擇出訪台灣。

在東亞這個「存在感就是一切」的區域裡，西班牙正逐漸失去主導權，落後於周邊其他歐洲國家。

學者表示，台日韓向來是歐盟境內最大的外國投資者來源，且其投資皆具備極高的「含金量」。（路透資料照）

文章強調，台日韓這3座東亞民主燈塔的企業，向來是歐盟境內最大的外國投資者來源，且其投資皆具備極高的「含金量」。以全球頂尖的半導體龍頭台積電為例，已計劃在德國投資超過100億歐元，興建全歐洲最先進的晶圓廠。而南韓三星（Samsung）也在歐洲多地設有工廠與研發中心，投資版圖橫跨電動車電池、OLED電視以及半導體等關鍵產業。

更重要的是，這三個東亞國家的企業展現出高度意願與能力，不僅願意聘用高技術人才，也願意轉移歐洲尚未具備的技術，並與當地供應鏈合作。因此，這類投資往往能為投資地區建立長期且深遠的經濟連結。

相較之下，中國企業往往對建立這種深層的在地連結顯得不情不願。普遍而言，中資企業更傾向於從中國直接派遣員工，將核心研發保留在中國國內，並習慣將組裝零件直接運往歐洲進行最後組裝。正因如此，中資的投資所帶來的經濟實質收益往往相對有限。

文章指出，歐盟目前正推動一套新法案，希望要求中國企業以及其他外國企業，進行對歐洲更有利的投資。這項《工業加速法》將要求企業在歐洲境內設廠，或在再生能源、電動車等領域進行智慧財產權轉移，以促進歐盟工業復興。

這項法案主要針對中國企業，也恰恰說明了台日韓等國的企業，在促進地方共榮的舉措上向來更具誠意且主動。

文章指，我們正身處於一個「地緣經濟」與「經濟安全」至上的時代。尋找值得信賴的夥伴以建構具備韌性的供應鏈，已是各國的當務之急。雖然與美國全面對抗中國、爭奪全球霸權的激進態度相比，歐洲在論述上相對溫和，但不可否認的是，與東亞的民主國家深化貿易與投資往來，在地緣政治上所承受的風險無疑低得多。

事實上，當歐洲代表團出訪日韓時，絕不會引發如同高層出訪中國時，內部必然掀起的輿論風暴與政治爭議。從政治層面來看，鞏固與這三個東亞民主陣營的經濟紐帶，本身就是一項顯著的戰略優勢。

文章總結，西班牙與其他歐洲鄰國相比，顯然低估了中國周邊這群「既民主又科技先進」的鄰國所能帶來的巨大經濟優勢。這是一個亟需修正的戰略失誤。因為西班牙經濟的未來，同樣需要與台北、首爾及東京建立起更緊密、更強韌的夥伴關係。

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