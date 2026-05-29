不甩輝達需要電力 藍白空污法修法逕付二讀再惹供電疑慮

輝達執行長黃仁勳剛喊話台灣需要更多的電力。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕輝達公司執行長黃仁勳訪台期間，多次喊話「能源重要性」，「沒有能源，就無法實現經濟成長。」但立法院國民黨及民眾黨黨團於今（29）日再將空氣污染防制法修正草案表決通過逕付二讀。經濟部強調，各方關切AI產業用電需求成長，但修正草案直接涉及所有能源、產業的排放規定，直接以立法限制能源供應韌性，目前還有五大爭議未解，國會修法仍無視產業界與經濟部多次呼籲，即倉促修法，經濟部感到「萬分遺憾」。

經濟部表示，空污法修正草案還有五大爭議未解，包含許可證未完成審查即失效，讓產業面臨停工風險；下修許可證效期增加行政成本、且縮短「三級防制區」展延期限，衝擊經濟發展；地方政府可片面強制業者減量，造成中央和地方管制規定不一；地方政府可片面公告禁止使用特定燃料，恐衝擊全國用電；法律不明確，影響企業投資可預期性。

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針對空污法修正，不僅經濟部有意見，工總、台電等單位也都對外強調，不宜倉促修正。全國工業總會、工業區廠商聯合總會已於4月24日發布新聞稿表示，相關內容逕行賦予地方更多裁量權，企業無所適從；下修許可證展延效期，加重行政負擔；許可證未完成審查即失效，讓產業面臨停工風險，影響投資可預期性。

台電4月29日及5月3日表示相關提案將衝擊產業用電，呼籲電力就是國力，東西部電廠透過電網與各大科學園區、城鄉都會區及產業聚落緊密串連並互相牽動，穩定供電之於國家安全及經濟發展至關重要，盼立法院在審查時能鄭重考量供電衝擊；工總也在5月11日「空氣污染防制法」公聽會上表達，因本案牽連甚廣，期立法院可以多辦理公聽會，充分了解草案衝擊，避免倉促修法。

經濟部再次重申，政府應扮演產業堅強後盾，並確保投資環境穩定，修法應建立在明確且具備可預期性前提下研擬，本次修正提案影響對象眾多，立法院僅在5月11日安排一場公聽會，恐無法掌握各方看法，在未充分了解提案對經濟及供電穩定的衝擊，國民黨及民眾黨黨團將草案表決通過逕付二讀，經濟部表示萬分遺憾。

經濟部重申，修正草案將對8000家企業營運穩定造成直接衝擊，身為產業發展及能源事務的主管機關，再次呼籲期盼立法院能體察民瘼，維持現行空污法的管理機制，避免對企業營運、能源韌性造成重大衝擊。

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