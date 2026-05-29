「股后」穎崴投資35億在仁武設新廠 高雄AI明星隊再添生力軍

穎崴仁武新廠動土。右三高雄市長陳其邁、右四為穎崴科技董事長王嘉煌。（經發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台股「股后」、半導體測試介面大廠穎崴科技投資近35億元，於仁武產業園區新建廠房，今（29）日舉行動土典禮，預計於2028年正式投產，可創造897個高階就業機會。

今天包括穎崴科技董事長王嘉煌、高雄市長陳其邁、港都會會長林瑞章率領董事長團隊出席，共同見證高雄半導體產業發展的重要里程碑。

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陳其邁表示，2020年剛就任市長時，各界還在討論AI與5G的起步發展，如今AI、生成式AI及相關運算技術已快速席捲全球，而台灣在全球AI供應鏈中扮演關鍵角色，除了擁有世界領先的晶圓代工龍頭台積電，及全球封測重鎮日月光，在測試介面、半導體設備與關鍵材料等領域，也孕育出許多享譽國際的隱形冠軍企業。

陳其邁稱讚穎崴長期深耕高階測試介面市場，在AI與HPC（高效能運算）快速發展帶動下，未來可望成為全球高階測試介面的領導品牌，產業前景備受期待。高雄是「穎崴最溫暖的家」，市府將持續與企業攜手成長，共同迎接AI產業新時代。

穎崴科技董事長王嘉煌。（經發局提供）

穎崴科技董事長王嘉煌表示，受惠於AI與HPC市場需求持續擴大，穎崴在營運規模、產能製造及技術研發等面向，均迎來前所未有的成長契機，仁武新廠未來產能規模可望達現有各廠總和2倍以上，支援客戶在晶圓測試、最終測試及系統級測試等多元需求，預計於2027年底完工，並於2028年正式投產。

王嘉煌強調，新廠將以高科技綠建築廠房規格打造，全產線導入工業4.0高度自動化製程，也將吸引優秀人才留駐高雄發展，讓高雄不僅成為台灣重要的先進測試基地，更成為半導體產業根留台灣的重要支柱。

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