高薪「3師」出爐！機師賺最多 證券保險業務員年薪增幅10％超驚人

勞動部今（29）日公布最新「職類別薪資調查」，114年以「機師（航空駕駛員）」月薪29.8萬、年薪393.1萬元最高。（路透）

〔記者李靚慧／台北報導〕哪些職業的薪水最高？勞動部今（29）日公布最新「職類別薪資調查」，114年以「機師（航空駕駛員）」月薪29.8萬、年薪393.1萬元最高，其次是取得正式資格的「精算師」月薪20.3萬元、年薪366.2萬元次之，第3名才是「醫師」，月薪18萬、年薪萬249.7元。但上述3大高薪職業人數均不多，機師僅3787人、精算師全國46人，醫師5萬6063人較多。

時序進入畢業生求職旺季，以及高三生選填志願的階段，從事哪些工作的薪水較高？勞動部調查顯示，「最高薪」的「３師」工作幾乎多年未變，但若進一步分析「月薪成長率」，114年在保險業務員、殯葬業服務員、美髮美容、旅遊諮詢以及受僱的外送人員，月薪年增率均有亮眼表現。

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調查顯示，部分屬於薪資基期較低的職類，在月薪與年薪的「年增率」上，因產業景氣因素，呈現異軍突起的現象。月薪年增率以保險代理人最高，殯葬服務人員次之，旅遊諮詢人員、美髮美容及造型設計人員額則緊追在後，年增率均超過 7%。年薪年增率則以證券金融交易員、保險代理人、旅遊諮詢人員及美髮美容造型設計人員表現最佳，年增率均突破10%。

勞動部表示，綜觀各大職類中各行業的月、年薪狀況，「專業人員」以醫療保健及社會工作服務業月、年薪各為7.8萬元、110.7萬元，金融及保險業月薪7.5萬元、年薪138.6萬元，製造業月薪6.9萬元、年薪126.4萬元較高；「技術員及助理專業人員」以運輸及倉儲業月薪9.3萬元、年薪127.9萬元，金融及保險業月薪6.9萬元、年薪120.6萬元較高；「服務及銷售工作人員」也以運輸及倉儲業月薪6.3萬元、年薪83.6萬元，金融及保險業月薪5.6萬元、年薪111.7萬元較高。

勞動部為了解事業單位各職類的受僱員工人數及薪資水準，每年辦理「職類別薪資調查」，以從事工業及服務業的事業單位為調查對象，於114年8月間進行調查，統計7月底各職類全時受僱員工（含外籍移工，不含雇主、自營作業者、無酬家屬工作者及部分工時受僱者）人數、7月平均每人經常性薪資（月薪），及前1年（113年）全年平均每人薪資所得（年薪），回收有效樣本計9977家。

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