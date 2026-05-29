佳世達股東會通過配息1元 柯淑芬入列董事會強攻AI

佳世達總經理柯淑芬（右一）入列董事會，董事長陳其宏（中）表示今年將深化AI布局， 強化全球營運動能。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕佳世達（2352）今（29）日舉行股東會，順利通過每股配發現金股利1元，並完成董事改選，總經理柯淑芬正式進入董事會。董事長陳其宏表示，今年佳世達將以提升獲利為首要目標，持續深化AI布局，強化全球營運與高附加價值事業發展。

陳其宏指出，去年全球經濟受到關稅、地緣政治、匯率波動及AI投資擴大等因素影響，產業景氣呈現兩極化發展，AI硬體與半導體相關產業高速成長，其他產業則面臨高度挑戰。佳世達持續推動價值轉型，2025年醫療事業營收突破303億元、年增約15%，智能方案事業也持續擴大營收貢獻。

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曾任Google Cloud台灣區總經理的柯淑芬，今年3月受陳其宏邀請加入佳世達擔任總經理，並列入此次董事候選人名單。佳世達表示，本次董事會改選除延續專業多元治理方向外，也進一步強化董事會在AI賦能與全球營運方面的專業能量，為下一階段成長注入新動能。

柯淑芬表示，未來將持續聚焦「AI視覺與顯示」、「AI基礎設施」、「AI解決方案與智慧製造」以及「AI醫療與健康照護」四大事業藍圖，整合集團在硬體製造、系統整合與場域應用的優勢，並積極擴充AI伺服器研發能量，布局AI資料中心所需的高速交換器等關鍵技術，協助客戶提升營運效率，打造具規模化與長期價值的解決方案。

醫療事業方面，明基醫院於2025年完成香港主板上市的重要里程碑，募集資金將用於醫院擴建、設施升級、潛在投資併購及智慧醫院系統建置。醫療器材事業則聚焦血液透析產品、超音波與手術室設備等差異化產品，積極拓展東南亞等海外市場通路，提升市場競爭力；醫藥通路事業也持續擴增服務據點，打造更完整的健康照護網絡。

此外，佳世達持續強化永續治理，已連續三年入選標普全球永續年鑑，並獲全球排名前5%的殊榮；在證交所公司治理評鑑中，名列上市公司組前5%，並躋身市值100億元以上電子類公司前10%；Sustainalytics ESG風險評分則獲得16.55分的低風險評價（最佳為0分）。在人才與公司治理方面，佳世達已七度蟬聯「亞洲最佳企業雇主」，並自2015年起連續11年入列高薪100指數成分股，展現長期永續經營成果。

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