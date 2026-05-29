法院認證霸凌、挪用公款 陳惟龍續任國票金獨董遭股東連番控訴「失格」

國票金今日舉行股東常會，會中多位股東質疑獨立董事陳惟龍的適格性。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金今（29）日順利召開股東常會並完成董事改選，不過，會中有多位股東依據法院判決書，質疑獲得連任的獨立董事陳惟龍諸多不法行為，除了有「公款私用」的情況外，甚至以「阻擋專業經理人未來的升遷」為手段，對2位專業經理人進行霸凌。詢問主持股東常會的董事長魏啟林，當獨立董事有法院認證的霸凌行為，並且5次以公款打高爾夫球，公司為何沒有及時處理？陳惟龍是否適任？

對此，魏啟林表示，獨立董事的資格是由主管機關金管會認定， 對於獨立董事陳惟龍的資格與適任性問題，公司無法直接處理，需由主管機關認定，國票金會將今日股東的質疑，以及相關函件，送交主管機關進行審查與認定。

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至於是否要對獨董的違法行為提出訴訟，魏啟林表示，這與「是否要設立副董事長」及「副董事長的必要性合理性」等問題相同，均屬於下一屆董事會的職權，因新任董事會已成立，公司無法在現場代為決定，會將股東的發言與質疑提交給下一屆董事會了解並處理。

今日的股東常會，在完成董事改選後，多位股東發言，均為控訴耐斯集團獨立董事陳惟龍的不法行為，一名股東依據法院判決指出，陳惟龍對兩位專業經理人進行霸凌，霸凌方式是以「阻擋專業經理人未來的人事升遷」為手段，施壓經理人不得將相關資料提交至董事會討論。

該股東質疑，難道公司的專業經理人升遷，是由獨立董事一人決定的嗎？公司未來要如何避免獨立董事或一般董事對經理人再次出現霸凌行為？他更質疑，一個被法院認證霸凌、失去獨立性與專業性的獨立董事，公司該如何處理？

另一名股東質疑，國票金去年股東常會通過，要對獨董陳惟龍提出訴訟，目前已有2件判決結果出爐，其中一件認定，陳惟龍曾5次召集公司員工去打高爾夫球，皆未付錢，而是由員工用公司費用買單。法院認定此私人娛樂消費與公司業務無關，屬「故意損害公司利益」之行為，也就是公款私用。對於這樣涉嫌背信犯罪的獨立董事，公司是否該對其提出告訴？且該獨董為何還能繼續被提名為下一屆獨董？

第３名股東持續控訴陳惟龍言語霸凌，質疑陳惟龍曾對高階經理人進行言語辱罵，法院判決書證實有2件霸凌事件，為何公司當時沒有及時做任何處理？陳惟龍是否應該自行辭職，以維護國票金控的聲譽？

魏啟林會後接受媒體聯訪時，也再度說明獨立董事的資格認定問題。他指出，獨立董事是監督經營團隊的人，經營團隊不能反過來監督董事。獨董的資格需由主管機關認定，經詢問法務，也確認此事只有主管機關有權力認定，公司不應自行處理，因為公司沒有被授權處理此類董事資格認定問題，應交由金管會來處理。

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