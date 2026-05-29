馬斯克認台灣晶片核心地位 詹凌瑀酸藍白：別再唱衰

特斯拉執行長馬斯克談及台灣高階晶片製造能力重要性，暗示「得台灣者得天下」。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前接受專訪，談及台灣高階晶片製造能力重要性，暗示「得台灣者得天下」。對此，媒體人詹凌瑀表示，這是連美國或矽谷大佬都承認的事實，接著開酸，反觀台灣內部有部分藍白人士整天唱衰或貶低台灣，把自家講得一文不值，好像沒有中國我們就活不下去。

詹凌瑀今日發文指出，連全球首富馬斯克都說了：「得台灣者得天下。」現在全世界生產AI晶片的晶圓廠，全部都在台灣。誰掌握台灣的晶片製造，誰就贏下這場AI競賽。

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詹凌瑀直言，「這不是我們自己在喊爽的，是連美國、連矽谷大佬都得低頭承認的事實。」可是回頭看看台灣內部，總有一群藍白人士，整天唱衰台灣、貶低台灣，把自己的家園講得一文不值，好像沒有中國我們就活不下去。

詹凌瑀說，醒醒吧。當全世界都在搶著跟台灣合作，當台灣的技術讓強權都得繞著我們轉，那些只會看衰自己國家的人，到底是真的看不見，還是根本不想看見？別再聽那些長他人志氣、滅自己威風的話了。好好珍惜這得來不易的位置，好好投票，台灣正走在屬於自己的黃金十年路上。

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