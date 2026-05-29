日本人氣獨立遊戲來台交流！2026放視大賞3大亮點齊發

「2026放視大賞」即日起至30日在高雄展覽館登場。（數發部提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕國內最具規模與影響力的數位內容設計盛會「2026放視大賞（Vision Get Wild Award）」即日起至30日在高雄展覽館登場。

今年邁入第16年的放視大賞，由數位發展部與教育部再度攜手主辦，共吸引59所學校、107個系所、1,188件作品參賽，涵蓋遊戲、動畫、互動設計、沉浸式體驗及AI應用等多元領域，並集結超過40家參展廠商，展現臺灣數位內容產業豐沛的創新能量與人才實力。

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本屆放視大賞有三大亮點值得關注。首先，AI創作與沉浸式體驗成為展會焦點。為因應數位內容產業發展趨勢，數發部攜手智崴資訊科技首度設立「AI影音內容創製獎」，鼓勵創作者善用AI工具優化創作流程，深化敘事能力與AI應用實作經驗。同時結合國際級飛行劇院設備，透過擬真體感模擬科技與AI技術，打造兼具創意展演與技術驗證的實戰場域，充分展現臺灣在沉浸式內容創作的創新實力。

第二大亮點則是國際交流再升級。今年特別設立「台日獨立遊戲交流區」，邀請日本BitSummit獨立遊戲展及日本知名百貨業者所成立的遊戲品牌PARCO GAMES參與，帶來多款備受好評的日本獨立遊戲作品，並與臺灣優秀獨立遊戲開發團隊共同展出，不僅拓展臺灣團隊國際視野，也為未來市場合作與海外布局創造更多可能。

第三大亮點為跨域人才培育成果展現。數發部與教育部繼去年合作後，今年再度共同打造「未來運動館」，集結榮獲CES創新獎的智慧籃球場，以及由臺北科技大學與臺灣科技大學實驗室共同推出的「PRODIGY七感解碼」體適能挑戰，透過XR延展實境、智慧感測與數據分析技術，展現工程、資工、機電與設計領域跨域整合成果。

此外，數發部也持續推動「TNDA臺灣未來設計創業家培力學程」，結合31所大專校院及產業導師資源，以專案實作方式培育新世代數位內容人才。

數發部長林宜敬表示，AI應用與跨域協作能力已成為數位內容產業競爭力的關鍵。透過放視大賞，不僅提供青年創作者進入市場的重要舞台，更逐步建立從競賽、創意提案、投資媒合到國際輸出的完整支持體系，協助臺灣數位內容人才與團隊接軌國際市場，提升產業競爭力。

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