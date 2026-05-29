Threads整合Meta AI在台測試 標註@meta.ai秒懂新聞、追熱門話題

Threads近期開始在台灣測試整合Meta AI功能。（路透）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Meta旗下社群平台Threads近期開始在台灣測試整合Meta AI功能，讓用戶在瀏覽熱門話題時，不必再跳出App搜尋資料，只要在貼文或留言中標註「@meta.ai」並提出問題，Meta AI便會直接加入對話，以公開回覆方式提供背景資訊、新聞重點整理、電影推薦等內容，協助用戶快速掌握討論脈絡。

隨著Threads成為台灣網友追蹤即時話題的重要平台，從新聞事件、運動賽事到娛樂八卦，各種熱門討論往往快速發酵。過去若想進一步了解相關資訊，用戶往往需要切換至搜尋引擎或其他網站查詢，如今Meta正透過AI技術，讓資訊查找直接融入社群互動流程。

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Meta表示，目前正在台灣測試將Meta AI整合至Threads，只要在貼文或回覆中標註「@meta.ai」並輸入問題，Meta AI便會直接出現在串文中回答。系統由Meta最新的Muse Spark模型驅動，並結合即時網路搜尋與來源引用功能，提供與話題相關的資訊內容。

Meta AI的應用範圍廣泛，像是「這個話題為什麼突然爆紅？」「這則新聞重點是什麼？」「最近有哪些值得看的電影？」等問題，都能直接在Threads串文中獲得回覆，或進一步延伸討論。

Meta AI會依照提問者使用的語言回覆內容，目前支援包括繁體中文與英文等多國語言。不過，Meta也提醒，目前Threads上的Meta AI回覆功能仍處於初期測試階段，AI生成內容可能出現資訊不完整或不夠精確的情況，相關內容仍需進一步查證。

此外，用戶在Threads上向@meta.ai提出的問題，以及Meta AI所產生的回覆皆為公開內容，其他人都能看見，標註之前記得留意。

近期不少台灣網友紛紛以創意題目挑戰Meta AI，使得@meta.ai相關內容大量出現在Threads動態中。對於不希望看到相關回覆的用戶，Meta也提供靜音@meta.ai帳號、將相關內容標示為「不感興趣」，或隱藏Meta AI回覆等選項。

除了在Threads中使用Meta AI之外，Meta AI App日前也正式在台灣推出。相較於Threads上的公開互動模式，App中的對話內容採私密形式，用戶可將其作為日常問答、學習輔助、靈感發想或資料查詢工具使用。

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