華泰股東會通過配息1元 今年營運成長

（華泰電子提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測廠華泰（2329）今日召開股東常會，通過承認去年度財報及盈餘配發等案，每股配發現金股利1元；公司看好今年整體訂單能見度，營運可望延續成長動能。

面對去美國新關稅政策、地緣政治變動及全球供應鏈重組等不確定因素，華泰受惠於AI人工智慧基礎建設積極佈建與記憶體市場快速回溫，去年全年合併營收達新台幣196.8億元、年增20.92%，創歷史新高；營業淨利15.1億元、年成長30.56%；稅後淨利14.1億元、年成長14.80%；稅後每股盈餘2.45元，整體營運表現穩健。

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華泰董事長董悦明表示，AI人工智慧基礎建設持續佈建，帶動AI伺服器需求強勁，也推升記憶體市場快速回溫。公司去年成長動能主要來自AI伺服器帶動電子製造服務需求擴張，以及記憶體市場回溫與客戶積極拉貨，帶動半導體事業中心產能利用率提升。

展望今年，華泰指出，隨著AI應用持續深化、AI伺服器與邊緣裝置需求同步成長，整體訂單能見度持續提升，營運可望延續成長趨勢。半導體事業方面，公司將持續聚焦記憶體IC封裝測試市場，深化記憶體各項應用，並結合策略股東資源，拓展AI、5G及物聯網等高成長應用領域，同時積極投入高階IC封裝技術，包括覆晶、SiP、高散熱IC等IC封裝產品。

電子製造服務事業方面，華泰將持續受惠於AI伺服器與高效能運算需求成長，並以高品質標準IPC-Class 3產品的量產能力，深化石油探勘、航太等利基市場機會。隨著AI伺服器平台持續推陳出新，EMS事業中心已完成產線升級與產能配置，並持續優化SSD與DDR產品線，提升接單能力與交付效率。

華泰表示，公司「經一廠」新建工程作為高階覆晶封裝產能布局的重要基地，預計於今年底完工，並於明年正式投入量產，將進一步強化公司在高階IC封裝領域及AI伺服器的接單能力，成為未來成長動能的新助力。

在記憶體市場方面，華泰看好快閃記憶體需求持續成長，尤其企業級SSD將由AI伺服器需求帶動，市場普遍預期2026至2027年仍有供需缺口。隨著記憶體原廠退出生產低容量eMMC，市場轉移效應逐步顯現，公司也已與記憶體原廠客戶展開合作，持續在記憶體供應鏈中，扮演關鍵的角色。

華泰表示，隨著下半年電子產品替換需求逐步浮現，整體市場有望繼續成長。公司將持續聚焦高成長應用市場，深化核心技術與競爭優勢，優化產品組合，提升稼動率與營運效率，與客戶及股東共享長期成長成果。

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