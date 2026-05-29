打造亞資中心高雄專區新地標 前金區公辦都更案今簽約

前金區公辦都更案由副市長林欽榮（右）、春福建設總經理李富正（左）簽約。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕打造捷運O4站亞洲資產管理中心高雄專區新地標，前金區後金段8筆土地公辦都更今（29）日簽約，將引資約50億元推動區域轉型升級，預期吸引資產管理、金融法律稅務專業機構進駐，形成產業群聚效應。

今天由高市副市長林欽榮、春福建設（煙波國際觀光集團）總經理李富正簽約，該基地前身為前金幼兒園，105年租約期滿後未再續租。由於位於亞資中心高雄專區範圍內，由捷運局以公辦都市更新方式辦理招商，盼形成群聚效應。

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完工模擬圖。（捷運局提供）

林欽榮表示，金管會去年9月正式推動亞洲資產管理中心，選定高雄作為首個示範專區，串連亞灣區與中正路金融聚落。根據金管會統計，目前已有21家銀行、6家壽險、16家投信投顧及13家證券商，共56家金融機構獲准進駐高雄專區。前金區後金段公辦都更案正是配合此需求應運而生，將原閒置10年以上的市有土地，透過都更提供金融人才所需的優質商辦。

春福建設總經理李富正認為，高雄半導體S廊帶串聯完整產業鏈，加上亞資中心高雄專區的加值，相信前金區舊核心將可重塑金融與產業核心地位。

前金區後金段公辦都更位置圖。（捷運局提供）

捷運局長吳嘉昌指出，基地位於捷運O4前金站西南側，距捷運站步行僅200公尺，土地面積3274平方公尺，春福建設將投入50億元，興建1.79萬坪複合式住宅及商辦，低樓層做銀行、金融資產管理等商業使用，高樓層規劃優質住宅，支援亞資中心高階管理人員住宿需求。

捷運局說明，市府並可分回至少23億元權利價值，挹注捷運建設經費，春福建設更承諾，市府分回部分的30%將直接以權利金方式繳付，約可挹注市府7億元財源，作為捷運黃線、小港林園線、岡山路竹延伸線等重大交通建設的重要財源。

基地周邊林投里、民生里及國民里人口約3千人，缺乏大型公共活動空間，市府在招商條件中要求，未來開發須退縮4公尺打造友善人行環境，並回饋至少60坪以上里民活動中心，補足地方公共設施不足問題。

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