遠東新今年EPS正向成長 AI、綠色轉型雙引擎發動

遠東新創新長徐國安認為，創新是公司的DNA，將持續透過AI提高生產效能。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕遠東新（1402）今天召開股東會，副董事長席家宜表示，今年上半年營運表現優於預期，綠色產品及美國、日本等海外據點獲利同步成長，第三季展望維持穩健。在綠色材料、高值化產品及海外布局效益持續發酵下，2026年整體每股盈餘（EPS）表現將優於去年。另一方面，遠東新也積極推動智慧轉型，創新長徐國安指出，集團已成立智慧轉型中心，並將人工智慧（AI）技術導入研發與製造流程，為未來成長建立新動能。

席家宜說，近期國際局勢雖仍存在變數，但隨著停火協議談判推進及市場供需逐步調整，預期油價將維持在每桶80至90美元區間。能源及天然氣價格雖短期仍受供應鏈因素影響，但遠東新憑藉垂直整合優勢，未出現原料斷供情況，且多數產品具備成本轉嫁能力，有助提升獲利表現。

請繼續往下閱讀...

副董事長席家宜（右2）表示，今年上半年營運表現優於預期，綠色產品及美國、日本等海外據點獲利同步成長。（記者方韋傑攝）

此外，遠東新近年持續擴大海外布局，除了美國、日本等據點營運成長之外，也受惠於對等關稅政策，部分出口美國產品可獲退稅利益，金額大約為1000萬美元。席家宜觀察，若台灣未來順利完成相關貿易協定談判，將有助提升整體製造業競爭力，進一步強化公司國際市場優勢。

在轉型布局方面，徐國安表示，遠東集團早在十多年前即開始思考大型企業如何因應快速變化的產業環境，因此陸續建立內部創新平台，以及組織企業創投團隊，透過投資具潛力的新創與前瞻技術，將創新能量導入集團各事業體，提升長期競爭力。

徐國安說，AI已開始在集團內部創造實際效益，例如化學材料研發過去往往需要歷經數年實驗驗證，如今透過AI模型可快速分析數千種材料與配方組合，將開發周期由數個月甚至數年縮短至數周，大幅提升研發效率並降低成本。同時，集團各廠區也持續導入機器人、自動化設備、AI工具及感測系統，強化生產效率與工廠安全管理。

綠色轉型則是遠東新另一項重要策略，席家宜談到，公司規劃於新埔廠投資興建採用最新技術的20萬噸綠色聚酯（Polymer）產線，預計約兩年後完工；馬來西亞綠色廠區也將陸續投產，目標2030年綠色產品占整體產品比重提升至50%。此外，公司已成立專責單位推動智慧工廠及AI相關投資，希望透過技術升級與人才培育，建立下一階段競爭優勢。

除了本業成長，席家宜也看好AI產業帶動的土地需求商機，遠東新在湖口、觀音及新埔等地仍擁有大量工業用地，未來將配合產業發展進行整體規劃與招商，希望進一步活化資產價值。隨著綠色產品、智慧製造及AI轉型逐步開花結果，公司對未來營運及股東價值成長抱持正向態度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法