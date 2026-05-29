國票金股東會出席率87.95％ 公股取得過半董事席次

國票金今日舉行股東常會，進行董事改選（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金今（29）日舉行股東常會，現任董事長魏啟林最後一次主持股東常會，他以今年前5月獲利亮眼表現，肯定現任經營團隊的努力，今日出席率高達87.95%，選出15席董事席次，依照先前公、民股協調，公股順利取得過半席次。

本次董事當選名單，依照先前公民股協議，當選人包括第一銀行代表人張兆順、周慶輝、蔡淑慧、中小企銀代表人乙增祥、合庫代表人吳瑛。公股獨立董事當選3席，分別為謝智源、梁穗昌、李文雄。

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人旺集團一般董事當選人2席，包括現任國票金董事施正峰、楊承羲，獨立董事楊家興。

耐斯2席董事當選人，包括陳冠舟、陳冠如，獨董為陳惟龍。台鋼當選人為劉子猛。

今日是國票金控董事長魏啟林最後一次主持股東常會，魏啟林以實際的營運成績，強調經營團隊的表現，他指出，國票金控去年全年稅後淨利達到22.96億元，較前一年成長5.73%，每股稅後盈餘（EPS）為 0.63 元，持續為股東創造穩定價值。

由於核心子公司獲利回溫，國票金今年1至4月份自結累積稅後盈餘已達14.09 億元，較去年同期大增 607%，每股稅後盈餘（EPS）衝上 0.39 元。獲利大躍進主要歸功於各子公司的全面復甦與強勁表現。

魏啟林更透露，國票金控5月份單月獲利預估將維持在5億元以上的高水準。累計今年前5月，整體金控獲利預估將來到 19 億元左右。

展望未來，魏啟林強調，隨著人工智慧（AI）技術持續擴展，台灣經濟仍具備穩健成長的動能與基礎。國票金控未來將持續強化公司治理與內部風險管理，在變動的市場中保持紀律與韌性，為股東創造更長期、穩定的價值。

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