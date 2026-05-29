國喬石化推高值化轉型 布局高階複合材料市場

PDH丙烷脫氫製程每年預估可減少25萬噸CO2排放，落實國喬推動綠色製程與永續經營目標。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕國喬石化（1312）今（29）日召開股東大會，董事長邱德馨宣示，將持續貫徹產品高值化、市場全球化及投資多角化三大經營策略，有信心將國喬從傳統石化業，轉向為高值化、低碳化、全球化的高階複合材料供應商。

在產品高值化策略方面，國喬積極切入高毛利的特種材料。如新開發的尼龍彈性體，可應用在高端機能鞋材及防水透濕的衣材上，市場應用價值高，是國喬今年拓展藍海的新主力產品；在市場全球化策略方面，面對區域市場競爭，國喬採國內優先及外銷全球化策略，積極開發越南、泰國、印度、孟加拉等市場，降低對特定單一區域市場的依賴；在投資多角化策略方面，國喬投資的泉州國亨擁有全球最先進UOP、PDH製程及LYB、PP製程技術優勢，目前仍是全球碳三產業鏈最具競爭力的現代化工廠，業外投資更囊括高檔飯店、數位新媒體、進出口貿易等項目，分散產業單一風險。

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總經理曾嘉雄表示，中國擬關閉超過20年以上、規模小於50萬噸的工廠以改善供需失衡，這對於採用最新工藝、甫於去年3月正式量產的泉州國亨而言是一大契機，泉州國亨產品聚焦在太陽能材料、鋰電池薄膜、高透氣包裝、汽車應用之低揮發性材料、抗衝共聚物、聚烯烴彈性體、聚烯烴鋰離子電池薄膜等高端化工新材料與精細化學品。

展望下半年，國喬將投入「低碳氫」新事業，搶攻電子及半導體市場。曾嘉雄解釋，高雄廠將新建一條高純度、高效率的電子級氫氣產線，並建置太陽能發電系統，以綠電專供氫氣純化製程使用，未來在面對低碳足跡標籤採購要求時，具備更強的競爭優勢；而泉州國亨的PDH丙烷脫氫製程每年預估產生3萬噸氫氣，相當減少3.5億度電的耗用，即相當減少25萬噸CO2排放量，能耗降低約5%-10%，物耗則相較同業節省3%-5%，落實國喬推動綠色製程與永續經營的長遠目標。

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