大成董事長韓家宇︰全世界翻天覆地變化 佈局4能拼營運更上層樓

大成（1210）食品今天召開股東會，大成董事長韓家宇（中）表示，過去幾年全世界發生翻天覆地的大變化，「幾10年來都沒有這麼激烈過」，大成在中國市場的策略從農畜業轉向食品加工，台灣則加碼投資4「能」發展，營運可望更上層樓。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕大成（1210）食品今天召開股東會，大成董事長韓家宇表示，過去幾年全世界發生翻天覆地的大變化，「幾10年來都沒有這麼激烈過」，大成在中國市場的策略從農畜業轉向食品加工，台灣則加碼投資4「能」發展，營運可望更上層樓。

韓家宇說，公司有很多機會，也有挑戰，挑戰跟機會都會影響公司的經營，去年公司的表現還算不錯，每股盈餘4.33元，是歷史的次高，每股配發現金股利3元則創歷史最高。

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他說，這些年中國和全世界都發生翻天覆地的大變化，從2020年的Covid疫情、2022年的烏俄戰爭持續了4年、還有川普當了美國總統，當了一年半對全世界影響很大，關稅影響到全世界的經濟，又發動了攻擊伊朗的戰爭啊，影響了能源，「過去幾10年來都沒有這麼激烈過。」

大成的投資有很大的一部分在中國和東南亞，整個中國經濟內卷嚴重，這個會影響到大成，尤其是農業產業的活動，所以大成在中國的策略從農畜業轉向食品加工。

東南亞目前經營還不錯啊，越南、印尼除了農畜產、水產品加工，將來可能還要做食品加工，目前集團在台灣、中國、東南亞營業額雖然都差不多，但是整個獲利比較大的是台灣和東南亞這兩塊。

大成在台灣飼料、蛋品、雞肉都是龍頭，除了這幾個龍頭，大成還有4個「能」，全能營養技術（生技飼料）、萬能生醫（動物疫苗）、康能生醫（保健食品）、毛能寵物營養生技（寵物食品）是未來發展的重點。

官田工業區的全能工廠建好了，７月馬上就要試車了；萬能生醫雖然一直都沒有獲利，但是這塊是比較長期的投資，毛能生產線現在正在施工中，預計明年第3季投產，建好之後，這個可能就更上一層了；康能是做健康食品，這是比較新的一個行業。

海外市場我們兩年前併購了美國，在休斯頓的一個食品廠，目前表現跟我們的預期差不多，但是大成對美國市場的了解又更深一層啊，將來這一塊是發展潛力還不錯的地方。

台灣還看好幾個擴充計劃，土雞加工品工廠開始做了，也在推蛋品往下游加工，從食品、飼料、肉品加工是一系列的投資，需要一點時間。

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