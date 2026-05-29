AI與資安雙引擎驅動！115年首季電腦及資服業營收創同期新高

台灣企業將AI技術導入營運流程，加上資安升級，直接反映在資訊服務業的亮眼營收。（路透）

〔記者邱巧貞／台北報導〕台灣企業邁向AI實戰化與資安升級的腳步，直接反映在資訊服務業的亮眼營收上。數位發展部數位產業署今（29）日公布最新統計，115年第1季電腦及資訊服務業營業額高達1,679.3億元，年增12.21%，寫下歷年同季新高紀錄。

這波成長主因受惠於金融、醫療、零售等產業加速將AI技術導入營運流程，加上資安監控、防詐信任科技等相關需求同步擴張，帶動整體產業營收穩健成長。

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其中，電腦程式設計業第1季營業額達1,259.7億元，年增12.76%，主要受惠於半導體及高科技製造業持續投入研發升級，帶動電腦輔助工程分析（Computer-Aided Engineering，CAE）模擬、AI輔助設計等高階工程服務需求增加。

此外，金融、醫療及零售業者積極導入智慧化系統與流程自動化應用，也進一步推升軟體開發、系統整合、多雲託管及AI Agent等相關服務需求，帶動業者營收顯著成長。

資訊服務業方面，第1季營業額為419.6億元，年增10.61%。成長動能主要來自企業及政府部門持續強化資安與數位治理需求，包括加速導入零信任架構、擴大部署智慧電網入侵偵測系統（IDS）及資安監控服務（SOC），推動相關服務市場擴張。

同時，金融與醫療產業因應AI導入營運流程，也持續強化紅隊演練、資料外洩防護及AI模型檢測等資安顧問服務，進一步挹注產業成長動能。

展望115年第2季，隨著企業持續擴大投入AI Agent應用，配合政府推動數位政府及資安韌性相關政策，加上資訊服務業者積極拓展海外市場與跨產業應用場域，預期電腦及資訊服務業營收成長動能可望延續成長。

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