CPO成關鍵成長支柱 玉晶光拼2027年量產

玉晶光今日舉辦股東會。圖為董事長陳天慶。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學大廠玉晶光（3406）今日舉辦股東會，董事長陳天慶指出，玉晶光已經投入CPO（共同封裝光學）領域開發，目前開發含關鍵插槽、V型槽、稜鏡共3種關鍵零組件，5月底將送樣客戶認證，今年營收比重尚不高，不過看好2027、2028年有望放量，客戶看法正向，玉晶光則穩健前進，期待CPO產品成為除了手機之外的另一隻腳，擔綱未來成長動能。

玉晶光目前仍以手機鏡頭佔營收比重大宗。不過含龍頭廠大立光（3008）、玉晶光都積極切入CPO商機，大立光切入FAU（光纖陳列單元）模組，玉晶光則供應精密零組件給光通廠客戶，目前主要3種零組件，並持續開發微距鏡頭（Macro Lens）等產品。

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玉晶光總經理郭英理指出，目前跟多家廠商都有配合，借重光學與精密模具技術切入商機，生產CPO領域中含被動元件，及機櫃內、外的光纖關鍵零組件，因客戶看法正向、CPO產業大趨勢也強，玉晶光看好未來成長性；主動元件、模組組裝等業務則要看客戶需求才考量。

針對CPO領域展望，郭英理指出，目前仍在驗證階段，今年全年比重不到5%，玉晶光採保守審慎態度耕耘，持續鑽研技術門檻高的關鍵零組件；客戶也有要求擴產，不過因本就有高精密射出機、光學量測等設備，會在現有廠房擴產，今年資本支出約逾20億元，與去年水準相當。

針對現有營收比重最高的手機領域，陳天慶則說，今年手機鏡頭動能與去年持平，業績也將持穩，看記憶體缺貨、美伊戰爭造成原物料上漲等變動因素對玉晶光影響有限，因原物料有提前備貨、新產品價格通常較好，致整體營運持穩。今年客戶砍價壓力也較輕。

在非手機領域，除寄予厚望的CPO商機之外，郭英理指出，現行以AI眼鏡佔玉晶光營收比較多，客戶需求也較強，研調機構也預估，2026年全球AI眼鏡出貨量將達1700萬副、年增105%，玉晶光也看好有望帶動AR（擴增實境）眼鏡需求；機器人、車用鏡頭也持續耕耘。

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