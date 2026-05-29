緯創著手佈局新世代技術 投資矽光子與量子運算

緯創董事長林憲銘（左起），總經理林建勳看好公司營運展望。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI產業快速發展帶動伺服器需求爆發，緯創（3231）董事長林憲銘今日於股東會後表示，集團已經開始布局下一世代技術，投資矽光子與量子運算等領域，並採取投資與自主研發並行策略。目前已引進一套32量子位元（Qubit）超導量子電腦，未來將與傳統GPU系統進行協同運算，探索特殊工程、演算法及加密等應用場景，確保不缺席下一波技術浪潮。

林憲銘說，AI市場並不存在泡沫化問題，反而是企業若不導入AI，未來將面臨競爭壓力。面對產業新一輪成長機會，緯創也正推動商業模式轉型，希望跳脫過去單純硬體代工模式，不再回到低毛利競爭環境，預計未來半年至一年將與客戶共同調整合作架構，朝更高附加價值方向發展。

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林憲銘強調，緯創未來不希望再回到過去毛利率僅5%至6%的競爭模式，將透過自身技術能力與服務價值創造差異化優勢，讓客戶願意為更高附加價值買單。集團整個轉型過程需要半年至一年時間與客戶重新討論供需與合作關係，但這是產業升級必經之路。

關於AI產業前景，林憲銘認為，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等產業領袖都認為AI未來仍有數倍以上成長空間，而隨著各行各業逐步導入AI應用，對於圖形處理器（GPU）、張量處理器（TPU）、中央處理器（CPU）以及記憶體等算力資源的需求也將同步擴大。

為強化AI價值鏈布局，緯創近年陸續投資GMI Cloud與Lambda等公司，並透過技術合作與專利共享等方式深化後端服務能力。林憲銘觀察，未來公司角色將不再只是設備供應商，而是與客戶共同創造價值的合作夥伴。

在AI基礎設施方面，林憲銘透露，緯創原本規劃第二座內建算力中心設於台北，但因接獲電力供應不足通知，最終決定改設於台南沙崙交大微創園區。他認為，台灣目前對AI時代算力需求成長速度的預估仍偏保守，未來政府必須重新檢視電力需求曲線，才能支撐持續擴大的資料中心建設。

總經理林建勳提到，目前AI伺服器市場最主要問題仍是供應不足，包括CPU等關鍵零組件需求成長速度遠高於供應鏈擴產速度，因此缺料現象仍將持續一段時間，但從需求面來看，尚未看到任何泡沫化跡象。相較之下，受到記憶體價格大幅上漲影響，終端產品售價提高，預期今年下半年個人電腦（PC）市場需求可能較上半年趨緩。

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