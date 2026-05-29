再放話！日財相：如果貨幣出現波動 將採取應對措施

日本財務大臣片山皋月。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本財務大臣片山皋月週五（29日）表示，如果外匯市場出現波動或是投機行為的跡象，當局可能介入市場，採取果斷的措施。

綜合外媒報導，片山在國會受訪時表示，正如先前一直強調的，如果看到市場出現波動或投機行為，當局可以採取果斷的行動。多年以來，無論是財務大臣或是貨幣政策方面的高層官員，這一立場都未曾改變。

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日本政府正準備發佈最新數據，預計將涵蓋4月28日至5月27日期間，當局出手干預的措施。儘管官員至今一直不願透露是否採取了行動，但知情人士表示，在當局介入下，日圓在4月30日飆升。隨後幾天，也有人猜測當局會進行進一步的日圓購買操作。

週五早盤，日圓兌美元匯率大約落在159.3上下，距離160整數關卡不遠，這被認為是干預前的關鍵門檻。

即將公佈的數據，會顯示過去1個月內的整體干預金額，但不會詳細說明每次干預的具體日期。這篇報告預計將證實，日本自2024年7月以來首次在貨幣市場中採取的干預措施。根據對央行當前帳戶資料，以及貨幣市場的分析顯示，各主管部門在多次操作中，總支出可能高達10兆日圓（約新台幣1.99兆元）。

在4月30日那次被懷疑是干預市場的行動之前，片山以及財務省主管外匯事務的官員三村淳不斷強調，應避免貨幣出現過度的波動。片山週五則表示，會根據市場變化，不斷調整自己的措辭。

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