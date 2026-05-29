首季營收獲利創新高 卓越成功加速AI佈局打造成長新動能

卓越成功去年營收獲利創新高，董事長曾淑鈴（右二）表示，加速AI佈局打造成長新動能。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕卓越成功（2496）今（29）日召開股東常會，董事長曾淑鈴表示，全年營收8.71億元、年增4.19％，稅後淨利1.17億元、每股稅後盈餘（EPS）6.12元，營運維持成長軌道，展望將以教育本業為核心，一方面深耕國中小與升學教育市場，另一方面加速AI在教學與管理端的應用，透過展點與科技雙軌並進，建立下一階段成長動能。

曾淑鈴指出，卓越成功今年首季營收2.1億元、年增5.99％，稅後淨利0.32億元、年增21.60％，每股稅後盈餘（EPS）1.65元，營收與獲利均創歷年同期新高，今年前4月累計營收2.84億元、年增5.89％，顯示既有校區招生與課程需求仍具支撐力。

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針對今年新增校區的營運效益，她也說，卓越成功旗下陳立教育目前於全台擁有16所直營校，布局國小、國中、高中升學教育體系，並以數學、自然及素養教育課程為主要發展重心，今年上半年已陸續完成板橋、新店、台南三個中大型據點設立，服務對象以國中小學生為主，此舉將有助於向更早期學齡市場延伸，並拉長學生服務週期。

曾淑鈴進一步解釋，國中小階段是學習習慣與基礎能力養成的重要時期，若能提前建立品牌信任與課程黏著度，後續可望銜接國高中升學課程，形成更完整的K12學習路徑，隨著新據點陸續招生與營運發酵，預期將為2026年下半年營收與獲利帶來挹注。

此外，曾淑鈴也說，近年持續投入AI學習系統與數據平台建置，目前已導入AI校務管理、題庫分析、學習歷程追蹤與學生弱點診斷等功能，透過數據分析協助教師進行精準教學與弱點加強，提升整體學習效率與教學成果；她進一步分析，特別是數學具備跨語言、跨地區應用特性，適合以AI技術推進標準化與多語系開發的學科，未來將結合陳立多年累積的教材資料庫、學員基礎與教學經驗，完善數學學習生態系統，並評估面向北美、東南亞等海外市場。

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