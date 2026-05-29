新住民使用金融服務困難多 北富銀與姊妹會推金融培力

台北富邦銀行與南洋台灣姊妹會合作，今發布「新住民金融服務使用經驗與需求調查分析報告」。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕 根據內政部移民署統計，截至2026年3月，外籍配偶人數已接近62萬人，台北富邦銀行與南洋台灣姊妹會合作，今發布「新住民金融服務使用經驗與需求調查分析報告」，調查結果發現有2成9受訪者曾因不知道流程，或怕被問很多問題，而延後或不敢進銀行或郵局辦事；更有4成受訪者曾為了一項金融手續多次補件往返，顯示目前金融資訊與流程設計，對新住民仍具有一定使用門檻。

本次調查在問卷設計前，先邀集了11位在台新住民及新二代進行焦點座談，藉由面對面的深度交流，蒐集其於金融服務使用的經驗與所面臨的主要困難。其後，調查團隊以泰文、緬甸文、柬埔寨文、印尼文、越南文、菲律賓文及中文等7國語言進行問卷調查。

請繼續往下閱讀...

本次調查共回收490份有效問卷。結果發現，逾7成新住民是家庭金錢事務的主要負責人，對金融服務具有持續且自主的使用需求。然而，受訪者在實際辦理金融業務時，仍面臨「操作焦慮、數位風險、流程不清」三項主要門檻；其中，23%看不懂中文說明、21%不知道應準備哪些文件、40%曾為了單一手續多次補件往返。

焦點訪談顯示，新住民在使用金融服務時普遍存在不安。受訪的新二代分享，媽媽因不熟悉中文字，僅能硬背ATM操作步驟，但隨時間遺忘後，身為女兒的她仍需陪媽媽到ATM逐步操作；過程中兩人站在機器前一邊操作、一邊確認流程，卻引起銀行保全警覺並反覆確認兩人關係，讓母女倆感覺像被懷疑是車手。

另一位新二代指出，由於媽媽閱讀與理解中文資訊的速度較慢，導致金融手續常需多次往返辦理，第1次先去詢問、第2次確認證件是否帶齊、第3次才能辦成。多數新二代亦表示，從小就需協助媽媽填寫各種資料，成年後甚至需請假陪同處理金融事務，反映現行金融資訊與流程設計，對新住民仍具有一定使用門檻。

調查也發現，新住民對於金融教育之需求，已由基礎防詐與帳戶安全（37%），逐步延伸至長期財務規劃等面向，包括存錢與退休準備（56%）、投資入門（36%）及醫療與長照保障（32%）。

南洋台灣姊妹會理事長洪滿枝表示，調查結果中有2成9受訪者曾因不知道流程，或怕被問很多問題，而延後或不敢進銀行或郵局辦事；更有4成受訪者曾為了一項金融手續多次補件往返。這些結果提醒我們，金融友善不只是語言翻譯和行政便利，而是移民家庭能否平等參與社會、安心生活與自主安排的重要基礎。

台北富邦銀行品牌永續部資深協理楊雅媛表示，北富銀自2024年與移工教育文化組織One-Forty合作進行「移工金融理財認知大調查」以來，持續關注在台移工、新住民、新二代及國際學生等多元族群之金融權益。

依據本次調查結果，北富銀與南洋台灣姊妹會規畫推動一系列金融培力措施，包括為新住民及新二代辦理培力工作坊，由北富銀專業講師授課，設計符合新住民需求之金融理財與防詐等課程教材，從中培訓10至12名具備授課能力之金融講師。後續將由兼具雙語與文化理解能力之種子講師，深入全台各地推動巡迴理財教育，促進新住民對金融知識及服務之理解與運用能力。#

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法