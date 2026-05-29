美伊談判現曙光！台股狂飆千點、新台幣勁揚逾1角創3個月新高（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美伊談判傳出突破性進展加上AI概念股全面發威，美股收盤創新高帶動亞洲股市全面噴出大漲，台股狂飆逾千點，大盤指數再寫歷史紀錄。新台幣兌美元匯率亦同步走升，早盤一舉升破31.4元關卡，最高見到31.322元，勁揚逾1角，創下3個月來新高。

中東局勢一日數變，儘管週三美伊雙方在荷姆茲海峽附近爆發衝突，不過昨日市場傳出美國與伊朗已經就一份維持60天的停火與核談判備忘錄達成初步共識，目前正等待美國總統川普批准。

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在市場期待美伊戰事有望落幕下，油價應聲回落，市場風險偏好明顯回升，美元指數一度滑落至98.96。儘管今早於亞洲電子盤再度站回99，不過科技股風頭正盛，在資金持續湧入的激勵下，新台幣匯價今早以31.4元、升值2.8分開出後，盤中再度見到31.3字頭。

主要亞幣方面則是升貶互見。其中，日圓維持弱勢頹勢，今早日圓兌美元匯率下探至159.33；韓元在1500兌1美元關卡上下震盪；離岸人民幣則來到6.7664兌1美元，再度刷新3年來新高紀錄。

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