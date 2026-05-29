華固董座鍾榮昌︰房市短空長多 呼籲央行放寬限貸令

華固董事長鍾榮昌（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕營建資優生華固（2548）今舉行股東會，董事長鍾榮昌表示，房市現在真的不好，交易量比以前少很多，但好處是同業減量經營，使得供給量減少，每個產業都有景氣循環，不需要這麼悲觀，現在是短空長多，但預估下半年房市會跟上半年相當，不會這麼快復甦。

房市交易量大減，鍾榮昌認為主要是央行限貸令影響，過於嚴格，不利經濟發展，也影響就業，因此希望央行可以在適當時機、逐步解除限貸令，並把六都高價宅門檻大幅提高，例如台北市可從每戶七千萬元提高到一億元，否則房價高漲後，雙北房價常常碰到門檻。

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鍾榮昌說，現在房市雖然不景氣，但有品牌、精華區地段、規劃好的個案，仍然賣得不錯，華固在雙北市的推案，賣九成以上的個案很多，其中因為少子化，兩房、25坪的建案最好賣。

華固今年砸30億元買進信義計畫區土地，鍾榮昌說，因為現在華固現金很多，光定存就有30億元，且每年回收3個個案，所以要補地，會謹慎選擇精華地段的土地，而且信義計畫區土地非常稀缺，華固會創造該地的價值。

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