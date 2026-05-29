鋼聯配發5.3元股利 聚焦永續與低碳轉型強化競爭力

鋼聯配發5.3元股利，董事長林才翔表示，鋼聯擁有先進的Waelz Klin旋轉窯高溫冶煉技術，單廠處理規模為全世界前三大集塵灰資源再生廠，是「城市採礦」的成功案例之一。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保股鋼聯（6581）今日召開股東會，會上通過今年度配發5.3元現金股利，配息率達86%。董事長林才翔表示，鋼聯擁有先進的Waelz Klin旋轉窯高溫冶煉技術，單廠處理規模為全世界前三大集塵灰資源再生廠，是「城市採礦」的成功案例之一，面對全球暖化、氣候變遷與資源耗竭的嚴峻考驗，鋼聯積極投入低碳生產與數位轉型。

鋼聯去年營收22.11億元，稅後盈餘6.87億元、每股稅後盈餘（EPS）6.17元，而2025年受到國內鋼鐵業產量下滑，影響主原料集塵灰交量，使可銷售氧化鋅數量減少，也使得盈餘下滑。

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不過，鋼聯指出，今年鋅金屬因礦端供應緊張、能源價格上揚，近期國際鋅價每公噸上看3500美元，來到近三年高點，加工費部分，今年4月公布長約加工費由每公噸80美元略升至85美元，整體來看，因國際市場高鋅價與低加工費雙重效益，對台灣鋼聯氧化鋅產品售價及營收有正向助益。

展望2026年，鋼聯認為，環評變更及再利用許可的通過，可擴大含鋅資源物及焚化廠焚化飛灰來源與收受量，未來營收成長可期，另龍井新廠將專注於本廠氧化鋅產品水洗服務，提升純度、走向產品高值化符合國際市場需求，期望增加營業收入與客源，目前工程進度穩定超前，預計2027年正式營運。

此外，鋼聯子公司台鋼資源已於4月經董事會同意啟動「土石方資源堆置處理場」設置計畫，未來除可增加處理費收益及擴增預拌廠客源或場域外，也可切入無機粒料第二次循環再利用市場，提供營建廢棄物一條龍服務；在安定化與預拌混凝土業務方面，廢耐火材安定化再利用業務將為營運注入新成長力道，另台鋼資源CLSM-控制性低強度材料產品已獨家取得內政部營建署再生綠建材標章，未來將以無水泥低碳CLSM技術做為未來發展亮點，展現綠色建材市場的創新實力。

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