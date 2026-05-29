不滿晶片部門享紅利？三星第三大工會企圖暫停薪資協議

三星第三大工會「同行工會」將向南韓法院申請暫停執行1項主要惠及晶片部門員工的薪資協議。圖為位於南韓平澤市的三星工廠。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕南韓1位律師今（29）日表示，三星第三大工會「同行工會」（SECU）將向南韓法院申請暫停執行1項主要惠及晶片部門員工的薪資協議。

根據《路透》報導，三星電子其他2個工會本週投票通過1項薪酬協議，該協議為三星晶片部門的員工提供了巨額獎金。在人工智慧蓬勃發展的背景下，該部門的利潤飆升。

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南韓政府斡旋達成的這項緊急協議避免原定的18天罷工，但也意味著晶片部門以外的一些員工的境遇並不樂觀。

「同行工會」擁有約1萬3000名成員，主要來自該公司的智慧型手機、電視和家用電器部門。該工會最初曾申請禁制令，要求暫停投票。

該公會律師29日在法庭聽證會上表示，投票通過後工會將請求法院暫停執行這項薪資協議。

該公會法律顧問指出，他們將於下週提交修改後的禁制令申請文件，並預期法院會在1個月內做出裁決。

另外三星目前未回應《路透》置評要求。

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