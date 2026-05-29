仁寶AI伺服器營收占比衝10％ 德州廠迎戰2027年

仁寶今日召開股東常會，管理層看好AI伺服器業務展望。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）加速擴大AI伺服器布局，總經理Anthony Peter Bonadero於股東常會後表示，今年第1季伺服器業務占整體營收比重已由過去不到1%提升至5%，隨著AI伺服器整機櫃（L10）業務放量，以及美國德州新廠下半年投入營運，今年伺服器營收占比有機會達8%至10%，並看好2027年將迎來更明顯的成長動能。

Anthony Peter Bonadero指出，仁寶伺服器業務正由過去以印刷電路板組裝（PCBA）為主，逐步升級至整機櫃與完整系統（L10）解決方案，帶動單案營收規模明顯提升。目前公司已取得大型雲端服務供應商（CSP）客戶專案，並持續拓展企業與區域型客戶市場，成為今年伺服器業務成長的重要動能。

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他還說，今年是仁寶伺服器業務的重要轉型年，公司正積極準備德州新廠投產事宜，預計下半年正式投入營運，配合北美客戶需求擴張。隨著產能逐步到位，將有助於推升AI伺服器出貨規模，並為2027年成長奠定基礎。

除了伺服器業務，仁寶近年積極推動「5+1」轉型策略，降低對傳統PC業務依賴。Anthony Peter Bonadero觀察，非PC事業營收占比已由2024年的25%提升至2025年的29%，今年首季進一步達35%，目前仍朝全年40%的目標邁進，並預期2027年PC與非PC業務營收占比有機會朝50比50發展。

在產能布局方面，仁寶持續推進北美投資計畫，美國德州新廠預計於下半年量產，同時擴充台灣與越南產能，以提升供應鏈韌性，並滿足客戶對區域化生產的需求。公司也持續強化AI伺服器散熱、電源管理及系統整合能力，深化在AI基礎設施市場的布局。

至於PC市場展望，Anthony Peter Bonadero認為，目前記憶體及固態硬碟（SSD）供應持續吃緊，記憶體價格至4月已較先前上漲約7倍，SSD價格則上漲約5倍，預估供應壓力可能延續至2027年。根據市調機構IDC預估，今年全球PC市場將衰退約11%，仁寶則希望藉由商用PC及人工智慧個人電腦（AI PC）需求，維持優於市場平均的表現。

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