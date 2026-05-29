最強省錢神盾，台肥台中廠碳費徵收費率從300元降至10元。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕台肥（1722）台中廠DeN2O減量工程引進國際領先技術，成功將製程溫室氣體排放量大幅削減90%，近日又獲環境部認定符合「高碳洩漏風險」資格，獲得0.2的排放量調整係數，意即碳費徵收費率從300元大幅降低為10元，台肥總經理陳右欣指出，台肥引入先進減量技術，但減量額度平均成本相當低廉，預計省下可觀碳費支出，成為最強省錢神盾。

根據數據對比，在未實施減量工程前，台肥需負擔的碳費單價為每噸300元，通過自主減量計畫後，碳費單價不僅因達成減量目標降至優惠價每噸50元，且排放總量也大幅下降，得到「高碳洩漏風險」資格後，獲得0.2調整係數，適用碳費徵收費僅為10元，展現減碳與節費效益，大幅提升獲利空間與財務穩健度，更凸顯台肥在淨零趨勢下的強大經營韌性。

請繼續往下閱讀...

台肥解釋，硝酸製程一直是化肥產業的主要碳排來源，排放的氧化亞氮（N2O）對氣候影響極大，為此台肥決定採用KBR DeN2O三級減量技術，透過高溫觸媒分解原理（工作溫度需 ≥ 650°C），將 N2O有效轉化為無害的氮氣與氧氣，並整合尾氣加熱器與Expander能量回收系統，在不影響主製程生產能效的前提下，強化資源循環利用，更確保台肥在國內外低碳供應鏈中的領先地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法