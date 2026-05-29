欣興股東會 新董座簡山傑：AI帶動高階載板與AI系統板多元發展

欣興董事長簡山傑今日首度主持股東會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC載板龍頭欣興（3037）今日召開股東會，欣興董事長簡山傑首度主持股東會，簡山傑表示，AI需求將續強勁並將帶動PCB產業尤其是高階載板和AI系統板的應用多元發展，展望今年，美國經濟與貿易政策走向，仍將主導整體產業發展方向，全球經濟面臨之不確定性仍存在，原物料持續緊俏，但AI需求將續強勁，未來在AI、5G、高頻高速需求及高效能運算應用的巨大商機下，仍將帶動PCB產業尤其是高階載板和AI系統板的應用多元發展。

簡山傑指出，欣興去年度受益於AI及HPC相關產品發展、新技術與新產品推陳出新，全球PCB產值約為美金849億元，年增約15%，欣興去年全年營收、稅後淨利較上一年明顯上升，各增加14%與36%。

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簡山傑強調，欣興一貫秉持誠信經營及恪守法規之理念，以服務為導向，替客戶創造最大價值；妥善照顧員工、力行公益，並與環境共生共榮，善盡企業社會責任，以達永續發展之長遠績效。

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