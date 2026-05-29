台積電進駐後遺症？熊本縣南北差距急速擴大 日媒揭殘酷現實

台積電（TSMC）進駐日本熊本縣後，使熊本縣的「南北落差」逐漸浮現。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（TSMC）進駐日本熊本縣後，使熊本縣的「南北落差」逐漸浮現，台積電工廠周邊及熊本縣北部呈現繁榮景象，但地理上較為遙遠的熊本縣南部，由於經濟效益較薄弱，未能充分受惠。

日本媒體《共同社》報導，自2021年台積電宣布進駐熊本縣以來，在設有工廠的菊陽町周邊（位於熊本縣北部），相關企業紛紛展開設備投資。台積電也計畫在興建中的第二座工廠，自2028年起量產日本國內首度導入的3奈米製程半導體，產業動能預期將進一步加速。

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當地基礎建設也以極高的效率推進。熊本縣知事木村敬去年3月宣布，將整備集結相關企業與教育研究機構的「熊本科學園區」構想，並於今年4月與三井不動產及合志市（位於熊本縣北部）簽訂基本協議。JR九州也於去年10月提出新路線計畫，將工廠附近車站與熊本機場連結。

然而，課題在於如何讓台積電帶來的經濟效應，擴散至以農林水產業為主的熊本縣南部地區。根據熊本銀行調查，截至去年1月，在已公布進駐或投資的84家半導體相關企業中，針對八代市（位於熊本縣中部）以南地區的投資計畫僅有2家。

作為投資誘因，目前受到關注的是熊本縣規劃在八代市興建的工業園區，該地鄰近九州自動車道八代交流道及九州新幹線新八代站，預計於2028會計年度開始分批販售園區用地，主要鎖定半導體與物流企業招商。負責人表示，希望將台積電進駐效應轉化為全縣發展的推進力量。

位於熊本縣南部的水俁市，則試圖透過體育與觀光領域與台灣建立連結。去年10月，水俁市與台灣台中市大安區簽署友好交流協定，並派隊參加在台灣舉行的划船運動世界賽事。由於水俁市約7成面積為山林，難以確保大型工業用地，水俁市市長高岡利治指出：「只能透過促進物流與人流來尋求發展」。

熊本縣知事木村敬將消弭南北差距列為縣政最重要課題之一，並表示希望「讓各地區的特色，隨著北部半導體產業的集聚而擴散開來」。

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