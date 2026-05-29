鴻海AI效益再添柴火 董座劉揚偉喊「每年賺2個股本」

鴻海今日召開股東常會，喊出每年賺兩個股本的獲利目標。（圖取自鴻海股東會直播）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉今日在股東會表示，受惠人工智慧（AI）需求持續升溫，鴻海去年每股純益（EPS）達13.61元，創1991年上市以來新高，並已連續5年賺逾1個股本。展望未來，他更首度喊出新目標，將朝「每年賺2個股本」方向努力，持續提升獲利能力與股東報酬。

劉揚偉表示，2025年是鴻海AI轉型的重要里程碑，公司去年營收達8.1兆元、稅後純益1894億元，雙雙改寫歷史新高，EPS達13.61元，也是上市以來最佳成績。去年營業利益年增24%，成長速度高於營收與毛利，顯示公司不只是取得更多訂單，更是接到獲利能力更佳的訂單，而背後最大的推手正是AI。

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劉揚偉說，AI不僅帶動鴻海業務規模擴大，也進一步改善產品組合與獲利結構。董事會今年已通過每股配發現金股利7.2元，創上市以來新高，並連續7年維持超過5成配發率。隨著公司已連續5年賺逾1個股本，未來將持續朝每年賺2個股本的目標邁進，讓股東分享更多經營成果。

劉揚偉提到，目前鴻海在AI伺服器市場市占率已超過四成，憑藉速度、品質、工程服務、彈性與成本等核心能力，成為全球重要客戶長期合作夥伴。隨著生成式AI快速發展，四大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出已超過7000億美元，明年甚至有機會突破1兆美元，而客戶的資本支出就是鴻海的市場機會。

在產品布局方面，鴻海目前已提供圖形處理器（GPU）、中央處理器（CPU）及特殊應用積體電路（ASIC）等不同架構的AI伺服器與機櫃產品，並透過垂直整合提升附加價值。劉揚偉透露，今年AI機櫃出貨量將呈倍數成長，且將逐季增加，同時共同封裝光學（CPO）交換器產品也將開始出貨，明年出貨量有望再大幅提升。

除了AI之外，鴻海也同步布局電動車、機器人、半導體、低軌衛星及量子運算等新事業。劉揚偉認為，全球科技產業正進入新一輪變革，公司將持續強化三大智慧平台布局，並透過全球產能擴張掌握市場機會。今年資本支出將較去年的1700億元增加三成以上，進一步強化AI資料中心、電動車與新興產業布局。

劉揚偉強調，鴻海過去成功掌握個人電腦（PC）、智慧手機及伺服器等產業起飛契機，如今也站穩AI浪潮核心位置。隨著AI伺服器需求持續成長、產品結構改善，以及新事業逐步發酵，公司對未來營收與獲利成長深具信心，並將以每年賺2個股本作為下一階段的重要目標。

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