花蓮綜所稅手機申報未達五成 國稅局祭好康鼓勵使用

手機報稅快速、便捷又可參加抽獎，獎金最高新臺幣5萬元。（圖擷取自財政部官網）

〔記者游太郎／花蓮報導〕財政部北區國稅局花蓮分局表示，114年度綜合所得稅截至昨天為止，網路申報總件數為5萬3千多件，約占去（113）年度網路申報總件數83%，其中採用手機報稅件數2萬4千多件，約占網路申報比率46%；114年度綜合所得稅結算申報期間至6月1日止，尚未辦理結算申報的民眾，請多加利用手機報稅，快速、便捷又可參加抽獎，獎金最高新臺幣5萬元。

花蓮分局指出，手機報稅不需讀卡機，只要透過網路下載「稅額估算表」，確認稅額估算表資料無誤後，即可依「快速申報流程」步驟，輸入基本資料及確認內容與繳（退）稅方式，即可輕鬆完成申報，手機報稅服務功能更升級。

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花蓮分局特別提醒，為鼓勵民眾使用手機申報114年度綜合所得稅，財政部各地區國稅局今年再度聯合推出「手機報稅GO 好禮大FUN送」好康抽獎活動，總獎金525萬元，中獎名額高達19586名，頭獎獎金現金5萬元，只要以手機報稅完成114年度綜合所得稅結算申報，並在申報資料上傳前於抽獎活動個資聲明勾選「同意」選項完成申報上傳，就可以參加好康抽獎活動。

如有任何疑問，歡迎利用智能客服-國稅小幫手（稅務問題）及啵兒棒（系統操作問題），亦可撥打免費服務電話0800-000-321洽詢。

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