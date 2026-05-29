黃仁勳狠打臉華為！葉耀元酸爆中國蛋頭心態自嗨

輝達執行長黃仁勳。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕於中國科技大廠華為為近期提出韜（τ）定律，企圖在半導體領域叫板，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨晚表示，這並不會威脅台積電，因台積電早在近10年前便已投入Die Stacking（晶粒堆疊）與Hybrid Bonding（混合鍵合）等先進封裝技術，且技術能力仍維持高度領先。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元揶揄道，有時不理解中國這種蛋頭心態對他們到底有什麼好處？這些話術並不會改變中國技術仍落後歐、美、台、日韓十餘年的事實。

葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發媒體報導，內容提及「中國科技巨頭華為近日發表在半導體技術取得新突破的「韜（τ）定律」，預計五年後將設計出晶體管密度達到1.4奈米制程的高端晶片，不僅意味著中國將擺脫對西方半導體設備依賴，可能也將改變全球晶片遊戲規則」。

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葉耀元直言，取得一個台積電擁有十幾年的技術，然後就可以誇下海口說五年後就可以做出1.4奈米製程的晶片？

葉耀元嘆說，「我有時候搞不懂中國這種蛋頭心態對他們自己到底有什麼好處，除了自嗨並以此增加國族主義跟大內宣，這些鬼遮眼的話術並不會改變中國技術仍然落後歐美台日韓十餘年載的事實。」

葉耀元酸說，「啊，還有一個好處，就是在台灣做認知作戰的時候會有一群無知的人相信中國好棒棒」。

消息曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「這看起來是應付習大大的方式，不然交不了卷 就準備被拔官了」、「就騙不懂的，真的解釋半天大部份人還是聽不懂。不過皮衣教主份量夠，即便沒有說明來龍去脈，但相信大部份人都不會質疑這個結論」、「騙他們自己的國家補助」。

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