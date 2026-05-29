黃金低點大反彈！上漲背後關鍵曝光

黃金價格週四（28日）強勢反彈。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週四（28日）強勢反彈，在盤中跌至近兩個月低點後迅速回升逾1%。市場對美伊接近達成停火延長協議的消息作出反應，美元與油價同步走弱，加上美國最新通膨數據符合預期，帶動避險資金重新回流黃金市場。

現貨黃金價格上漲1.1%，報每盎司4504.07美元。

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美國黃金期貨漲1.1%，報每盎司4532.40美元。

《路透》報導，稍早金價一度跌至3月底以來最低水準，原因是市場擔憂聯準會（Fed）可能延後降息，且中東局勢出現緩和跡象，削弱黃金避險需求。

不過市場情緒隨後快速反轉。知情人士透露，美國與伊朗已就延長停火60天達成一項諒解備忘錄（MOU），但仍需美國總統川普最終批准。

獨立金屬交易員Tai Wong表示，黃金週四可說受到「交易之神眷顧」，先是美國PCE通膨數據偏溫和，接著又傳出荷姆茲海峽可能重新開放的消息，讓原本承壓的金價獲得喘息空間。

Tai Wong表示，黃金早盤一度逼近200日移動均線，這通常被市場視為多頭趨勢是否能維持的重要技術關卡。

美國商務部週四公布，美國4月個人消費支出物價指數（PCE）年增3.8%，符合市場預期；月增率則為0.4%，低於3月的0.7%。

道明證券全球商品策略主管梅萊克（Bart Melek）表示，最新PCE數據顯示，Fed更可能維持利率不變，而非進一步升息。不過，Fed上週公布的4月28日至29日會議紀錄顯示，愈來愈多官員開始討論，若通膨持續偏高，未來可能仍有必要再次升息。

黃金自2月底美國與以色列對伊朗展開軍事行動後，一度因避險需求而大漲，但隨後市場開始擔憂能源價格推升全球通膨，進而導致Fed長時間維持高利率，使金價近期承受壓力。

分析人士指出，黃金雖具避險特性，但在高利率環境下通常表現較弱，因投資人傾向轉向具有收益率的資產。

其他貴金屬部分：

現貨白銀上漲1.3%，至每盎司 75.60 美元。

鉑金持平於1918.95 美元。

鈀金則下跌1.4%，報1371.52美元。

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