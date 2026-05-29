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焦點股》緯創：AI代工族群超嗨 電子五哥齊漲

2026/05/29 09:31

黃仁勳強調台灣持續處於引領AI革命的核心區域，激勵代工族群股價歡騰。（資料照）黃仁勳強調台灣持續處於引領AI革命的核心區域，激勵代工族群股價歡騰。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日在磚窯古早味餐廳宴請AI供應量，並強調台灣持續處於引領AI革命的核心區域，激勵代工族群股價歡騰，其中，緯創（3231）開高走高，截至上午9時14分暫報漲停價158.5元，成交量8萬2348張，共計2萬7394張漲停價委買單尚未成交。

除了緯創之外，同一時間英業達（2356）攻上漲停價、暫報70.2元；仁寶（2324）、技嘉（2376）皆漲逾9%，分別暫報36.75元與369元；緯穎（6669）同步強漲9%，暫報5420元；和碩（4938）漲幅6.24%，暫報88.6元；廣達漲幅6.16%，暫報327.5元；鴻海（2317）漲幅4.37%，暫報274.5元。

黃仁勳指出，未來市場規模有望達到過去晶片與系統產業的10倍至100倍，而台灣正處於這場AI革命的核心，未來不僅要持續替全球生產AI電腦，更應該全面導入AI技術，從年輕世代、大學到企業與各產業，都應全面採用AI技術，才能真正掌握這波AI革命帶來的龐大機會。

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