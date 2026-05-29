川普點頭前油市先震盪！美伊停火協議傳進展 國際油價波動加劇

國際油價週四（28日）漲跌互見。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕由於交易員評估有關美國與伊朗可能達成延長停火協議進展的相互矛盾消息，國際油價週四（28日）在震盪交易後收盤漲跌互見。

將於週五結算到期的7月布蘭特原油期貨收跌58美分，跌幅0.6%，報每桶93.71美元。

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交投更活躍的8月布蘭特原油期貨截至美東時間28日下午3點20分（台灣時間29日凌晨3點20分）上漲72美分，報每桶92.97美元。

美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨則收漲22美分，漲幅0.3%，報每桶88.90美元。

美國原油期貨則勉強收漲22美分，漲幅0.3%，報每桶88.90美元。

近期油價走勢波動劇烈，原因在於市場對這場已持續3個月的伊朗戰爭是否可能結束，以及荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）是否可能重新開放，出現相互矛盾的訊號。目前這條海上咽喉要道的航運量，仍僅為戰前水準的一小部分。

4名知情人士向《路透》表示，各方已達成協議，將中東停火延長60天。媒體 《Axios》週四率先報導這項協議。

消息人士向路透表示，該協議仍需獲得美國總統川普（Donald Trump ）批准。另一方面，伊朗《塔斯尼姆通訊社》報導表示，與美國可能簽署的諒解備忘錄文本，目前尚未最終定案或獲得確認。

在早盤交易中，布蘭特與WTI原油期貨一度上漲超過2%，此前伊朗革命衛隊表示，已針對一座美軍空軍基地發動攻擊，以回應美國對阿巴斯港（Bandar Abbas）的襲擊。

石油交易顧問公司 Ritterbusch and Associates 表示：「油價在面對來自伊朗的利多發展時，會繼續緩慢上漲；但只要稍微出現任何有關荷姆茲海峽可能重新開放的暗示，油價便會明顯下跌。」

該公司補充表示：「只要停火仍維持有效，市場對利多與利空消息的這種反應落差，可能就會持續存在。」

美國官方數據也對油價構成壓力。數據顯示，美國原油庫存上週減少330萬桶，為連續第六週下滑，但低於路透調查分析師預期的410萬桶降幅。美國汽油與蒸餾油庫存也同步下降。

瑞銀（UBS）分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示，儘管美國庫存再度大幅下降，但油市目前仍對中東局勢相關消息更加敏感。

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