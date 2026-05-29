85歲父親177萬存款憑空消失 女兒翻開存摺揭殘酷真相

日本專家建議，子女應適時了解獨居父母的財務狀況與社交圈，以免退休資產遭受無法挽回的損失。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕高齡父母獨居時，子女往往很難掌握其完整財務狀況，如果長輩總說自己過得很好，多數人也不會特別懷疑。但，若是子女檢查了父母親的存摺，卻可能會揭開家人從未察覺的真相。日本一名女子查看85歲父親的存款後，發現少了900萬日圓（約新台幣177萬），這筆錢全借給友人，多數錢已經要不回來。專家提醒家屬應適時了解長者財務狀況與社交圈。

日媒報導，一名51歲女子由紀（化名）在陪同85歲父親勝雄（化名）前往醫院看診時，順手查看父親的銀行存摺，卻赫然發現帳戶中出現多筆異常提款紀錄，這些提領金額從50萬日圓（約新台幣9.8萬元）到120萬日圓（約新台幣23.6萬元）不等，每隔數個月便出現一次，累積金額高達900萬日圓（約新台幣177萬）。

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在家人眼中，勝雄一直是個生活節儉的人，不抽菸、不喝酒，也沒有旅遊或奢侈消費習慣，因此，由紀從未擔心過父親的財務狀況。但再進一步追查後才發現，這些錢竟是父親陸續借給了一名剛認識不久的朋友，這背後更牽涉到高齡者孤獨感與認知功能退化等問題。

報導指出，勝雄自妻子過世後便獨居生活，主要依靠每月約6萬日圓（約新台幣1.2萬）的年金維生。由於年輕時從事自營工作，退休後可領取的年金並不高，因此女兒長期提供生活補助與物資支援。但面對女兒追問鉅額存款流向時，勝雄起初顯得相當迴避，最後才坦承這些錢大多借給了一名70多歲、在附近購物時認識的男性友人。

據了解，該名男子多次以「急需住院費」、「兒子生意周轉困難」等理由向勝雄借款。由於對方不斷保證會盡快歸還，加上勝雄認為自己只是幫助有困難的人，因此陸續將積蓄交給對方。不過，這些借貸幾乎沒有留下正式紀錄，雙方既未簽署借據，也沒有明確還款機制。目前除了少部分款項已歸還外，其餘資金仍下落不明，而近來對方更逐漸失聯，電話難以接通。

由紀得知真相後，自己感到震驚的並不只是900萬日圓的金額，而是父親本身明明需要依靠年金與家人的補貼生活，卻將重要的退休資金不斷借給他人。她甚至開始懷疑，平常匯給父親的生活費，是否也流到那些人的手裡去了。

她坦言，當下感受到的並非憤怒，而是一種深深的無力感。由紀發現，近年父親其實已出現不少異常徵兆，包括重複說同樣的事情、經常忘記約定內容，以及無法妥善整理信件和帳單等。過去家人一直以為，這只是父親身體的正常老化現象，直到這次事件爆發，才意識到問題可能比想像中更嚴重。

在家人安排下，勝雄接受檢查，結果顯示已有輕度認知功能下降的情況。醫師指出，認知功能退化不僅會影響記憶力，也可能削弱判斷能力與風險意識，使長者更容易成為金錢糾紛或詐騙案件的受害者。

專家指出，近年日本高齡者遭利用或受騙的案例層出不窮。根據日本警察廳統計顯示，2024年特殊詐欺案件已超過2萬件，財務損失高達721.5億日圓（約新台幣142億元），許多案件並非傳統電話詐騙，而是透過長期建立信任關係，逐步取得受害者的金錢支配權。

此外，日本總務省公布的2025年家計調查顯示，65歲以上單身無業家庭平均每月可支配所得約11.8萬日圓（約新台幣2.3萬元），但每月消費支出約14.8萬日圓（約新台幣2.9萬元），普遍呈現收支赤字。對於僅依靠每月6萬日圓（約新台幣1.1萬元）年金生活的勝雄而言，900萬日圓無疑是支撐晚年生活的重要資產。

事件發生後，由紀已向當地高齡照護中心尋求協助，並與金融機構討論建立異常提款通知機制。同時，她也開始協助父親管理存摺與現金，並評估是否申請成年監護制度等法律支援措施。

專家提醒，高齡者財務問題往往不只是理財能力不足，更涉及孤獨感、社交需求與認知退化等複雜因素。當長者渴望陪伴、信任他人卻又缺乏判斷能力時，即使沒有惡意，也可能在不知不覺中失去畢生積蓄。

因此，除了關注長輩的身體健康外，家屬也應適時了解其財務狀況與社交圈，避免退休資產因信任錯付而遭受無法挽回的損失。

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