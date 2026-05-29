美股收盤》美伊停火談判傳進展！標普那指創高 台積電ADR上漲

週四美股上漲。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕週四科技股重回領漲行列，市場正在權衡美國和伊朗談判傳出達成延長停火協議的消息。道瓊工業指數上漲0.05%、24.69點，標普500指數上漲0.58%，那斯達克指數上漲0.91%，標普及那指均創下收盤歷史新高，費城半導體指數上漲1%，台積電ADR上漲0.50%，收在424.86美元。

綜合外媒報導，軟體公司Snowflake發布樂觀的第二財季業績預期，及最新季度營收和利潤均超出預期，該公司還簽署計劃，未來5年內向亞馬遜網路服務投資60億美元，週四股價飆升36.5%，創下史上最佳單日表現，重新燃起投資人對AI的熱情，微軟則傳出將於下週發布新的程式設計模型，股價上漲3.5%，引領科技股上漲。

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美媒Axios引述2名美國官員和1名消息人士報導，美國和伊朗談判代表就延長停火協議達成一項為期60天的備忘錄，並就伊朗核計畫展開進一步談判。消息傳出後，股市觸及當日高點。不過報導稱，美國總統川普尚未最終批准協議。

最新公布的通膨數據也提振市場情緒，美國商務部報告稱，4月個人消費支出物價指數經季節性調整後上漲0.4%，低於經濟學家預期的0.5%，過去12個月的通膨率也維持在3.8%不變。

道瓊工業指數上漲24.69點或0.05%，收50668.97點。

標普500指數上漲43.27點或0.58%，收7563.63點。

那斯達克指數上漲242.74點或0.91%，收26917.47點。

費城半導體指數上漲126.96點或1.00%，收12829.14點。

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