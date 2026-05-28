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台灣大部分GDP都在這？輝達曬兆元宴感性喊凝聚數十載並肩打拚歲月

2026/05/28 23:59

輝達PO出兆元宴照片。（圖取自輝達X帳號）輝達PO出兆元宴照片。（圖取自輝達X帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳28日晚間宴請台灣重要供應鏈夥伴，在台北「磚窯古早味懷舊餐廳」席開「兆元AI飯局」，包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里等科技業重量級大老闆皆現身。輝達隨後也在官方X帳號PO出兆元宴照片，感性的說1張照片凝聚數十載並肩打拼的歲月。

黃仁勳28日晚間18時8分抵達「磚窯古早味懷舊餐廳」，下車後同樣停留替現場民眾簽名、合影，現場氣氛熱絡。出席這場兆元宴的科技大咖幾乎涵蓋台灣AI伺服器與資料中心核心供應鏈，從晶圓代工、伺服器代工（ODM）、AI伺服器、散熱到電源廠商幾乎全員到齊。

輝達隨後也在官方X帳號PO出兆元宴的相關照片與影片，並強調黃仁勳與超過 30 位執行長及當地產業領袖，一同在「磚窯古早味懷舊餐廳」慶祝數十年來產業合作。

輝達PO出黃仁勳與科技大咖合照後，感性的說1張照片凝聚數十載並肩打拼的歲月。網友笑稱「我看到台灣大部分的 GDP 都在這張照片中」。

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