台灣大部分GDP都在這？輝達曬兆元宴感性喊凝聚數十載並肩打拚歲月

輝達PO出兆元宴照片。（圖取自輝達X帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳28日晚間宴請台灣重要供應鏈夥伴，在台北「磚窯古早味懷舊餐廳」席開「兆元AI飯局」，包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里等科技業重量級大老闆皆現身。輝達隨後也在官方X帳號PO出兆元宴照片，感性的說1張照片凝聚數十載並肩打拼的歲月。

黃仁勳28日晚間18時8分抵達「磚窯古早味懷舊餐廳」，下車後同樣停留替現場民眾簽名、合影，現場氣氛熱絡。出席這場兆元宴的科技大咖幾乎涵蓋台灣AI伺服器與資料中心核心供應鏈，從晶圓代工、伺服器代工（ODM）、AI伺服器、散熱到電源廠商幾乎全員到齊。

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輝達隨後也在官方X帳號PO出兆元宴的相關照片與影片，並強調黃仁勳與超過 30 位執行長及當地產業領袖，一同在「磚窯古早味懷舊餐廳」慶祝數十年來產業合作。

輝達PO出黃仁勳與科技大咖合照後，感性的說1張照片凝聚數十載並肩打拼的歲月。網友笑稱「我看到台灣大部分的 GDP 都在這張照片中」。

Some of the deepest partnerships in AI were in one room tonight.



Jensen joined more than 30 CEOs and local industry leaders at Brick Kiln in Taipei for a dinner celebrating decades of collaboration across the industry. pic.twitter.com/qGlKQUdByC — NVIDIA Newsroom （@nvidianewsroom） May 28, 2026

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