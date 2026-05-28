敢收荷姆茲過路費試試！川普怒嗆「炸掉」阿曼 財長貝森特補刀

美國財長貝森特警告阿曼不能與伊朗同謀收取荷姆茲海峽通行費。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普開嗆，若阿曼「不守規矩」與伊朗同陣線控制荷姆茲海峽，會被「炸掉」。美國財長貝森特（Scott Bessent）28日也在社群平台PO文警告阿曼，華盛頓將「積極」打擊任何參與在荷姆茲海峽收取通行費的行為，任何同謀者將面臨懲罰，德黑蘭恐嚇地區和全世界的日子已經結束了。

川普27日在內閣會議上，談到與伊朗談判進展，被問到是否接受伊朗和阿曼共管該海峽的協議，川普說，這處海峽將對所有人開放，沒有任何人能控制它，「我們會看著」，這是談判的一部分。

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川普強調，荷姆茲海峽是公海，阿曼將像其他每個人一樣守規矩，否則，我們將得炸掉他們，他們明白這一點，他們會沒事的。

貝森特28日也在社群平台X上PO文重申，美國政府絕不容忍任何在荷姆茲海峽徵收通行費的企圖。阿曼尤其應該明白，美國財政部將嚴厲打擊任何直接或間接參與在荷姆茲海峽徵收通行費的行為，任何同謀都將受到懲罰。

貝森特說，所有國家都應斷然拒絕伊朗任何破壞自由貿易的企圖，德黑蘭恐嚇地區和全世界的日子已經結束了。

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