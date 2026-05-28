傳美伊延長停火60天、荷姆茲航運不受限 油價漲幅收斂

傳出美伊延長停火60天，國際油價漲幅收斂。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕在美國新聞網站Axios披露，美國與伊朗已達成延長停火60天的協議，並開始談判伊朗核子計畫後，油價漲幅收斂。布蘭特原油期貨28日台灣時間晚間11時小漲0.2%，每桶報94.48美元，西德州中級原油（WTI）漲0.54%，報89.16美元。

Axios報導，兩名美國官員透露，美國與伊朗談判代表已就一份為期60天的備忘錄達成協議，以延長停火，並啟動伊朗核子計畫談判。不過，美國總統川普尚未對此給予最後批准。

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報導說，這份備忘錄的簽署將是2月底衝突爆發以來，最重大的外交突破。不過一份處理川普核子要求的最終協議，還需要進一步的密集談判。

消息來源說，「這是一項讓每個人坐到談判桌前的協議，我們將在談判中制定細節」。他們說，截至週二，備忘錄的條款多半達成一致，但雙方仍須取得領導階層的批准。

美國官員表示，美國談判人員已向川普簡要說明最終協議的細節，但他沒有立即簽署。該名官員說，「總統向調停人表示，他需要幾天時間考慮」。

美國官員指出，這份為期60天的備忘錄將明文規定荷姆茲海峽的航運「不受限制」，這意謂不收取通行費且不得進行任何騷擾，伊朗必須在30天內清除海峽內所有水雷。

一名美國官員說，美國也將解除海上封鎖，但解封程度將與商業航運的恢復程度成正比。該備忘錄將包含伊朗不追求核子武器的承諾，而在60天的談判期間，首要談判的議題將是如何處理伊朗的高濃縮鈾以及如何應對伊朗的鈾濃縮活動。

美國承諾將討論解除制裁和解凍伊朗資金的問題，作為談判的一部分。備忘錄還將討論一項新機制，以協助伊朗開始接收物資和人道援助。

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