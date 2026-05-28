不只記憶體！輝達伺服器製造商緯穎：AI瓶頸2028才見緩解

AI供應瓶頸不只記憶體，還包括資料中心關鍵元件。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博28日報導，輝達伺服器最大製造商之一的台灣緯穎科技公司警告，不僅記憶體，資料中心關鍵零組件也出現短缺，可能放緩全球人工智慧（AI）基礎建設的速度，或推升相關成本。

緯穎董事長洪麗寗預期，隨著Meta Platforms、微軟等公司加劇資本支出，未來3到5年資料中心硬體需求仍將強勁。而爭搶從記憶體到網絡晶片等關鍵元件的供應，正將硬體價格推升至紀錄高點。由於相關業者競相擴充產能，因此難以斷定哪一個環節將爆出短缺。

請繼續往下閱讀...

她告訴彭博新聞說，「供應短缺的項目每一年都有些不同；或許在2027年底或2028年才開始看到供應緊張的狀況緩解」。

報導說，她的觀點也呼應業界一些人士對供需失衡所提出的警告。緯穎與鴻海、廣達電腦存在競爭關係。

洪麗寗指出，緯穎目前80%的銷售來自美國客戶。美國將是未來幾年該公司擴張的關鍵地區，不過她未透露具體的投資金額。

她表示，緯穎位於德州艾爾帕索（El Paso）的第一座廠已投入營運，公司計畫在未來2年內新建3座廠。她補充，公司已確保充足的電力供應，這對於在德州組裝AI伺服器機櫃至關重要。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法