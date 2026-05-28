美通膨更頑固！4月PCE創3年最快增速 Fed降息恐等明年

美國通膨更加頑固，聯準會降息機會渺茫。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國商務部28日公佈，4月個人消費支出物價指數（PCE）年增3.8%，創2023年5月以來最大增幅。路透報導，該數據顯示，在伊朗戰爭推升能源價格的背景下，美國通膨更加頑固，進一步鞏固經濟學家觀點，亦即聯準會（Fed）將維持利率不變一段很長時間。

數據顯示，4月PCE年增3.8%，雖符合預期，但從3月的3.5%進一步上升；月增0.4%，低於經濟學家預期的0.5%。排除食品與能源價格，核心PCE月增0.2%，低於預期的0.3%，年增3.3%，雖符合預期，但從3月的3.2%上升。

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伊朗戰爭干擾了荷姆茲海峽航運，推升能源價格，並使全球供應鏈吃緊，導致肥料、鋁與消費性產品等範圍廣泛的商品短缺。

美國能源資訊管理局數據顯示，4月美國平均零售汽油價格飆漲12.3%。自2月底衝突爆發以來，美國汽油價格已上漲逾50%。物價飆升也提振消費支出，佔經濟活動3分之2的消費支出上月成長0.5%，前一月飆漲1%。

PCE是聯準會偏好的通膨指標，並將通膨目標設定為2%。金融市場預期聯準會將維持基準利率3.5%至3.75%區間不變，直至2027年。

28日公佈的其他經濟數據包括，第1季國內生產毛額（GDP）成長低於預期，根據商務部修正後的數據，GDP季增年率僅1.6%，低於先前估計的2%。

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