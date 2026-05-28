國票金明改選！年報揭密：民股經理人年薪近2000萬 直逼一線大型金控

國票金將在明（29）日召開股東常會進行董事改選。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金將在明（29）日召開股東常會進行董事改選，公股在砸下80億元重金取得22%股權後，預期將順利主導經營權。不過，當外界關注國票金、國票證券是否將繼續維持「副董事長」職務之際，國票金控最新年報，揭露的經理人酬金，更讓股東們驚嘆！其中，國票金總經理陳冠舟年薪高達1917.5萬元、國票證券副董事長陳冠如，年薪更高達2001.7萬元，直逼一線大型金控總經理的水準。

金融業者指出，金控董、總領取高薪不是新鮮事，民營金控總經理領取千萬年薪更是常態，但若對比中大型金控的獲利表現與薪酬級距，國票金的薪酬結構便顯得相當引人注目。

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以2025年中信金、富邦金、國泰金、台新新光金、凱基金等金控總經理薪酬排行來看，其中薪酬最低的中信金總經理高麗雪，年報揭露所有轉投資公司酬金總額級距落在1000萬至1500萬元之間，而中信金2025年稅後淨利高達806億元、年增12%，EPS4.08元續創新高；相較之下，屬於金控末段班的國票金，去年稅後淨利僅19.17億元，其高階經理人個人年薪卻雙雙高達2000萬元。

根據國票金2025年年報，至2025年12月底，國票金董事長魏啟林年薪2622.4萬元，金控副董事長何志強年薪2029.5萬元排名第2，第3高薪為擔任國票證券副董事長的陳冠如、年薪2001.7萬元，第4名為國票金總經理陳冠舟、年薪1917.5萬元，其中1503萬元為「獎金」。

值得注意的是，國票金在今年1月底召開臨時董事會，官股與耐斯聯手通過國票證券法人董事代表人改派案，解除國票證券董事長王祥文的董事資格，並進一步選任何志強為新任董事長，因此何志強目前為國票證董事長，國票金控副董職務「懸缺代補」。

由於市場盛傳，耐斯集團陳氏兄弟與公股達成共識，陳冠如可望在董事改選後續任證券副董事長，陳冠舟則出任金控副董事長，導致此一傳言已引發朝野立委關注，紛紛質疑公股是否有「圖利特定民股」之嫌，且從金控年報證實，2職務年薪均高達2000萬元。

在股東會前夕，市場傳出府院高層對此「圖利」的質疑高度關切，要繼續保留這個高薪職務？或是「修訂章程廢除」？考驗新經營團隊的智慧。金融業者觀察，高階經理人的酬金須由各公司薪酬委員會依據章程、個人績效及轉投資子公司的獲利表現核定，近期各界緊盯「副董事長」職務的合理性之際，經理人的高額薪酬是否可被小股東們接受，勢必成為明日股東會上，20多萬名小股東以放大鏡檢視的焦點。

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