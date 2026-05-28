對台非半導體232關稅優惠 美國政府聯邦公報正式公告

行政院副院長鄭麗君等人今天上午在行政院舉行「非半導體232關稅優惠及台美MOU說明記者會」。（記者劉信德攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國政府「聯邦公報」於美東時間5月28日正式公告，「台美投資合作備忘錄（MOU）」中所載明給予我國的非半導體232關稅優惠措施，回溯自今年5月1日起生效，其中包含「汽車零組件以及原木、木材及木製衍生品稅率不高於15％；航空器零組件中的鋼、鋁、銅衍生品免除232關稅」。

行政院副院長鄭麗君等人今天上午在行政院舉行「非半導體232關稅優惠及台美MOU說明記者會」時指出，台美雙方於今年1月15日簽署的投資MOU中，載明三大關稅優惠待遇，包括：我國對等關稅稅率15％且不疊加MFN、半導體及其衍生品232關稅優惠待遇，以及非半導體232關稅數項優惠。

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鄭麗君說，從今年2月開始，行政院偕同經濟部、國發會及行政院經貿辦，與美國商務部建立G2G（政府對政府）溝通機制，包括雙方工作階層視訊溝通，或她與美國商務部盧特尼克（Howard Lutnick）部長直接溝通，持續向美方反映我國業者赴美投資所需各項協助事項，爭取對我業者有利的投資條件與環境，並與美方溝通MOU所載明的關稅優惠待遇如何落實。

鄭麗君指出，有關MOU中所載明、同時也是「台美對等貿易協定（ART）」中給予我國的對等關稅15％不疊加MFN優惠待遇，美國貿易代表署（USTR）因應美國聯邦最高法院2月判決，正透過301調查重建原對等關稅失效的法律基礎，待調查之後，台美雙方會再度確認我方所取得的優惠待遇。

鄭麗君說，目前美方尚未對我輸美半導體及其衍生品課徵232關稅，但由於我國業者持續規劃相關投資計畫，因此我方政府持續透過G2G機制協助業者與美協商「免稅配額」及「豁免清單」的認定，預先為我國業者確保優惠待遇，以降低業者赴美投資的不確定性。

鄭麗君強調，我方在G2G溝通機制中已明確向美方表達，如果美方要提出232半導體關稅，期盼待台美雙方就我個別業者免關稅配額及豁免清單協商完成後再提出，以免我國科技產業在尚未確認優惠待遇前即先遭課徵高關稅。

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