績效前九強ETF報酬翻倍 半導體與AI題材續發燙

投信法人表示，近半年來，台股績效「排名前九強ETF」，報酬率大勝台股逾1倍。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股劇烈震盪，今天盤中衝上4萬4954.09點，再度刷下歷史新高紀錄，惟大盤漲多修正，終場大跌620.36點，指數收在4萬3636.44點。投信法人表示，根據統計，近半年來，台股績效「排名前九強ETF」，報酬率大勝台股逾1倍，預期未來幾年AI資本支出、將持續雙位數增長，台系AI供應鏈處於核心位置，可望帶動台股企業獲利持續數年成長，台股漲升動能可望延續，逢低即是買點。

台新投信表示，在投資人重拾對中東戰事可能很快解決的樂觀情緒下，國際油價、美國公債殖利率雙雙下滑，激勵美股三大指數大幅反彈，帶動台股盤中再創歷史新高。

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其中，法人點名，近半年績效前三強，包括：台新臺灣IC設計（00947）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、野村臺灣新科技50（00935）皆大漲逾120%，較加權指數漲幅60.62%，整整高出1倍以上。

台新臺灣IC設計（00947）研究團隊表示，AI加速變革，為產業成長力持續注入新動能，OpenClaw（龍蝦）AI Agent不只是對話，更像貼身助理，能自行規劃步驟、呼叫其他工具並完成多項步驟。

新光臺灣半導體30（00904）ETF經理人黃鈺民表示，輝達最新財報表現亮眼、超微加碼百億投資台廠供應鏈，在六月Computex電腦展前夕，輝達執行長黃仁勳提前4天訪台，關鍵行程將固樁台灣AI供應鏈.

尤其，投信機構表示，重量級半導體廠更是輝達「兆元宴」座上佳賓，再次凸顯台灣半導體產業鏈在全球AI製造扮演核心地位，台灣半導體供應鏈中，全產業鏈包括晶圓廠投資、到先進封裝與測試快速發展，皆受惠於全球半導體生態系的擴充產能與技術成長需求。

其中，不少關鍵半導體元件短期缺貨難解，2027年供不應求持續吃緊，帶旺半導體價格暴漲商機全面擴散，中長期基本面將迎來新一波硬投資成長浪潮。

近半年績效前三強，包括：台新臺灣IC設計、兆豐台灣晶圓製造、野村臺灣新科技50皆大漲逾120%。（台新投信提供）

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