黃仁勳大合照吐一句話 魏哲家聽完猛點頭

黃仁勳（左2）突然向身旁的台積電董事長魏哲家（左3）說：「今年滿熱的齁！」讓魏哲家聽了猛點頭。（記者張嘉明攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達（NVIDIA）董事長黃仁勳今晚與AI供應鏈合作夥伴齊聚磚窯古早味餐廳，開飯之前先與眾多企業老闆在店外大合照，大家坐定位之後，黃仁勳突然向身旁的台積電董事長魏哲家說：「今年滿熱的齁！」讓魏哲家聽了猛點頭，在場人士也相繼附和黃仁勳的看法。

黃仁勳等人在餐廳用餐至晚間19時45分許，黃與魏哲家、以及鴻海（2317）董事長劉揚偉、各自抬著一籃餐盒走出店外，待全數發放完畢後，一旁工作人員再抱出數箱大飲（1213）生產的蘋果風味碳酸飲料，由三位巨頭繼續負責發放，隨後魏、劉兩人先行返回店內，剩下黃仁勳一人在場拿著飲料與圍觀群眾互動，場面相當熱鬧。

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待黃仁勳返回店內之後，在輝達擔任實體人工智慧平台產品與技術行銷資深總監的女兒黃敏珊（Madison Huang），也抬著一籃餐盒開始投食，其子黃勝斌（Spencer Huang）、輝達產品經理則是現場發放寶特瓶飲料，現場民眾打開餐盒看見滿是切片香腸相當開心。

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