國發會景氣連5紅燈 AI需求強勁帶動成長

國發會公布4月景氣對策信號，綜合判斷分數為39分，連續第5個月亮出代表景氣熱絡的「紅燈」。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會公布4月景氣對策信號，綜合判斷分數為39分，與上月持平，燈號續呈紅燈，這也是連續第5個月亮出代表景氣熱絡的「紅燈」。國發會表示，領先指標與同時指標均持續上升，顯示國內經濟成長動能穩健。

在九項構成項目中，受惠於AI需求強勁及中東地緣政治風險淡化，廠商對未來景氣看法回升，帶動製造業營業氣候測驗點由黃藍燈轉呈綠燈，分數增加1分；然而，工業及服務業加班工時受去年同期基期較高影響，由紅黃燈轉為綠燈，分數減少1分，其餘7項構成指標則維持不變。

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在指標表現方面，4月領先指標不含趨勢指數較上月上升0.58%，經回溯修正後已連續10個月上升，累計增幅達4.68%。

經發處處長陳美菊說明，領先指標增長的主要動能來自建築物開工地板面積的大幅增加，主因是半導體產業持續擴張，帶動企業對廠房、倉儲及商辦的需求。此外，股市表現也對領先指標有所貢獻，特別是在4月中旬台積電法說會釋出AI需求持續強勁的訊號後，帶動大盤指數從3月底至4月底顯著成長。雖然外銷訂單動向指數略有下滑，且塑橡膠等傳統產業受材料價格上漲影響，廠商接單較為遲疑，但資通訊、電子及基本金屬等AI相關產業表現依然亮眼。

陳美菊指出，同時指標不含趨勢指數較上月上升0.8個百分點，已連續18個月上升，累計增幅達9.86%。其中，批發、零售及餐飲業營業額持續上升，顯示國內消費需求強勁。儘管4月海關出口值與加班工時較上月有所下滑，但這主要是因為3月出口值去年基期較高，且受中東局勢不穩影響，部分AI相關產品在3月提前出貨，屬於不同月份間的調節，並不影響整體成長趨勢，4月訂單接單量依然維持在800億元以上的水準。

展望未來，全球雲端服務商積極投入算力建設，且AI需求已由雲端擴散至邊緣運算、機器人及智慧終端裝置，這將持續挹注台灣的出口成長動能。目前AI需求維持在偏熱狀態，供給面仍難以完全滿足旺盛需求，加上台灣具備技術與價格優勢，出口產品不再僅限於低毛利模式，而是量價齊揚。投資方面，因應先進製程與高階封裝需求，國內半導體大廠維持高額資本支出，國際大廠也紛紛加碼在台布局，搭配政府規劃的13項戰略產業發展與中小微企業轉型，均能支撐國內投資動能。

陳美菊說，儘管下半年可能受去年基期偏高影響，成長率幅度可能不如以往，造成景氣燈號有所波動，甚至可能降到黃紅燈，但整體而言，AI的實際應用與獲利持續增加，景氣仍將維持向好的走勢。

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